Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Yılmaz: ’’Matrah düzenlemesiyle birlikte bayilere araba almaya giden vatandaşlar araç alamadı”

Matrah düzenlemesiyle birlikte sıfır otomobillerde yaşanan indirimlerin ardından sıfır araç almak isteyen vatandaşlar bayilerde araba bulamazken, Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ercan Yılmaz, ’’Matrah düzenlemesinden halk yararlanamadı. Bayilere araba için gittiler, araba bulamadılar’’ dedi.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanan matrah indirimi açıklamasının ardından vatandaşlar sıfır araçlara yöneldi. Bilindiği üzere motor hacmi 1600 santimetreküpe kadar olan otomobiller ve bazı hibrit otomobiller için ÖTV matrah limitleri artırılmıştı. Buna göre, en düşük ÖTV oranı için gerekli olan limit, 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarıldı. Yüzde 80 vergi uygulanan içten yanmalı motorlu araçlarda en yüksek sınır, 200 bin lira yerine 280 bin lira olarak belirlendi. Düzenlemeyle birlikte vatandaşlar sıfır otomobillere yönelirken, bayilere giden vatandaşlar araba olmadığı için araç alamadı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ercan Yılmaz, matrah düzenlemesinden halkın yararlanamadığını vatandaşların bayilerde araç bulamadığını söyledi. Yılmaz, ’’ÖTV indirimi bekleniyordu, matrah üzerinden olacağını daha önceden söylemiştik. Fakat bundan halk yararlanamadı. Bayilere araba için gittiler, araba alınamadı. Bunlarla ilgili bir çok spekülatif haber çıktı. Malumunuz depolarda, garajlarda araba depolandığı belirtildi. Hükümet tarafından halkın araç alması noktasında bir hassasiyet gösterildi, böyle bir kanun çıkarmışsa bunda da halkın yararlanmasını isteriz’’ dedi.

’’Sahada denetim yapılmasını istiyoruz’’

Denetim mekanizmasının iyi çalışması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, ’’Hükümet bunu zenginler zengin olsun diye yapmadı veya birilerinin arabaları stoklayıp daha sonra karaborsa anlamında satması adına yapılan bir olay değil. Bunun amacı insanların, fiyatları artan araçların belli dilimdeki matrah ÖTV indirimi yapılarak halkın sıfır araç alabilme imkanını artırmak. İnşallah, denetçiler bu işleri sıkı tutar. Otomotiv sektörü olarak bunun bize zararı olduğu halde bu yapılan indirimlerin de heba olmaması için denetimlerin kesinlikle çok iyi yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

(MK-YRT