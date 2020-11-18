Ekonomide "Temkinli Bekleyiş" sürüyor
ÜNLÜ & Co'mment: “Temkinli bekleyiş” değerlendirmesinde bulundu .
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Yarınki PPK toplantısı öncesinde faiz artırımına ilişkin beklentiler TL varlıkların görünümünde belirleyici unsur olarak çalışmaya devam etse de korona virüs vakalarında artış hızının küresel ölçekte yüksek seyretmesi ve bunun da ek tedbirleri beraberinde getirmesi piyasalara negatif yansıyor. Yurtiçinde son dönemdeki sert değer kazanımlarının ardından kısa vadeli teknik göstergelerin ters yönde hareket etmeye başlaması ile varlık fiyatlarının daha fazla güç kazanmakta zorlanabileceğine ilişkin sinyaller oluşmaya başlamıştı. Bu açıdan bakıldığında momentumun devam etmesi için daha fazla itici güç gerektiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla TCMB’nin yarın vereceği kararların piyasaların yön tayin etmesini kolaylaştıracağını tahmin ediyoruz.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul 1300’den uzaklaşıyor. Son günlerde Borsa İstanbul’da fiyatların ve kısa vadeli göstergelerin net şekilde farklı yönlerde hareket etmesi 1300 puanı aşmakta zorlanan BIST-100 endeksinin baskı altında kalabileceğine ilişkin sinyaller veriyordu. Bu sinyallere paralel olarak dün endeksin 1260 puanın altına geri çekildiğini gördük. Ancak sert değer kazanımlarının ardından endekste yaşanan küçük çaplı düzeltmeleri olağan bir durum olarak değerlendiriyoruz. 1260 puandan çok fazla uzaklaşılmadıkça teknik açıdan anlamlı bir bozulma yaşanmasını beklemeyiz. Bu seviyenin altında daha çok kalınması ve net bir kırılma ise daha hızlı değer kayıplarını beraberinde getirebilir. Yine de endeksin kısa vadeli performansında teknik görünümden çok yarınki toplantıda TCMB’nin vereceği kararların çok daha belirleyici olacağını tahmin ediyoruz.
Kaynak: Matriks
EUR/USD güç toplamaya çalışıyor. Aşı çalışmalarından gelen iyimser haberlerin verdiği destek paritenin küçük çaplı da olsa yukarı yönlü denemelerini sürdürmesini sağlıyor. Bu kapsamda dün 1,1900 sınırına kadar yaklaşıldığını gördük. Ancak görünüm henüz net şekilde iyileşmiş değil. Öyle ki, teknik açıdan 1,1920 ilk güçlü direnç noktası olarak kalmaya devam ediyor. Son dört işlem gününde sergilenen yukarı yönlü eğilimin devam etmesi ve bu seviyenin de aşılması durumunda paritede değer kazanma eğiliminin 1,2000 seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir. Ancak korona virüsün baskı unsuru olarak çalışmaya devam etmesi ve daralan risk iştahı şimdilik bu yönde güçlü bir eğilim görmemizi zorlaştırıyor.
TL daha fazla değer kazanmakta zorlanıyor. Görev değişimlerinin ardından ekonomi ve para politikasının çok daha güçlü ve öngörülebilir olacağına dair beklentilerle diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışarak dolar karşısında 7,60 seviyesine doğru değer kazanan TL son iki işlem gününde ise çok daha farklı bir tablo ortaya koyuyor. Bunu küresel risk iştahındaki daralmanın yanında sert değer kazanımlarının ardından gelen satışlar ve TCMB’nin nasıl bir karar alacağına ilişkin belirsizliklerle açıklamak mümkün. Öyle ki, TCMB’nin faiz artırması beklense de tahminler oldukça geniş sayılabilecek bir aralığa yayılmış durumda. Teknik açıdan baktığımızda ise 7,80’in altında kalındıkça TL üzerindeki baskının limitli kalmasını bekleriz. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması geride bıraktığımız günlerde TL lehine eğilimi desteklediği gibi yukarı kırılması ise baskının artmasına neden olabilir. Kurun hangi yöne doğru hareket edeceğinde ise PPK toplantısında alınacak kararlar belirleyici olacaktır.
Kaynak: Matriks
Ons altın sakin seyrini sürdürüyor. Aşı çalışmalarından gelen iyimser haberler ons altın üzerinde baskı yaratmış olsa da görünümde belirgin bir bozulma gerçekleşmiş değil. Bu kapsamda fiyatların 1870 doların üzerinde kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Sakin seyre bağlı olarak teknik görünüm de değişmiş değil. Dolayısıyla 1900-1910 dolar bandı yukarı yönlü kırılmadıkça fiyatlarda anlamlı bir iyileşme yaşanmasını beklemiyoruz. Diğer taraftan aşı konusundaki gelişmelerin bir süre daha baskı yaratabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Pfizer ve Moderna’nın ardından AstraZeneca ve Johnson & Johnson gibi şirketlerin üzerinde çalıştığı diğer aşı adaylarından gelebilecek olası pozitif haberler de altında baskı oluşmasına yol açabilir.