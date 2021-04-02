EİB’ten mart ayında 1 milyar 286 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), mart ayında ihracatını yüzde 18 artırarak, 1 milyar 286 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2021’in ilk çeyreğinde ocak-mart döneminde ihracatını yüzde 8,5 yükselterek 3 milyar 515 milyon dolar rakamına ulaşan EİB, son 1 yıllık dönemde 13 milyar 278 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), mart ayında ihracatını yüzde 18 artırarak, 1 milyar 286 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2021’in ilk çeyreğinde ocak-mart döneminde ihracatını yüzde 8,5 yükselterek 3 milyar 515 milyon dolar rakamına ulaşan EİB, son 1 yıllık dönemde 13 milyar 278 milyon dolarlık ihracata imza attı.

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Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, yüzde 81’lik artışla 35 milyon doları Türkiye’ye kazandırarak ocak ve şubat aylarından sonra mart ayının da artış rekortmeni oldu. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği de, mart ayında ihracatını yüzde 37 yükselişle 165 milyon dolara taşıyarak en fazla ihracat yapan birlik oldu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise yüzde 37’lik artışla 117 milyon dolarla en fazla ihracat yapan ikinci birlik olarak kayıtlara geçti. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ihracatını yüzde 42 yükselterek 101 milyon dolarla Mart ayını geride bıraktı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, yüzde 8 artışla 88 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yüzde 15 artışla 82 milyon dolarlık ihracata imza attı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, mart ayında 63 milyon doları, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ise yüzde 6 artışla 57 milyon doları Türkiye’ye kazandırdı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin mart ayı ihracatı 49 milyon dolar, Ege Tütün İhracatçıları Birliği 42 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinin ihracatı 14 milyon dolara ulaşırken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise yüzde 3 artışla 13 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.

Sanayi ürünleri ihracatında yüzde 36 artış

Pandemi sonrası aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi şöyle devam etti:

"Geçen sene Mart ayında EİB üyelerinin sanayi ürünleri ihracatında yüzde 12’lik düşüş vardı. 2021 Mart ayında sanayi birliklerimizin hepsi ihracatını artırmayı başardı. Sanayi ürünleri ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre bu sene mart ayında 585 milyon dolardan yüzde 36’lık artışla 784 milyon dolara yükseldi. Tarım ürünleri ihracatımız 413 milyon dolar olarak gerçekleşirken, madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 8 artışla 88 milyon dolara çıktı. 12 ihracatçı birliğimizin 8 tanesi Mart ayında ihracatını artırdı. Gıda birliklerimizin ise iki tanesi Mart ayında ihracatını artırmayı başarırken 5 tanesi ise geçen yılki performansının gerisinde kaldı."

Su ürünleri ihracatı ilk kez 1 milyar doları geçti

Jak Eskinazi, demir ve demir dışı metaller, hazır giyim ve konfeksiyon, su ürünleri ve hayvansal mamuller birliğinin ihracatının 100 milyon doları aştığını açıklayarak, “Su ürünleri ihracatımız tarihinde ilk kez 1 yıllık dönemde 1 milyar doları geçti. Pandeminin etkileri artık azalıyor. İhracatımızın önündeki büyük engellerden biri olan taşımacılık krizi bütün dünyada yaşanan bir sorun. Pandemi döneminde lojistikteki aksaklıklar, talep birikmesi, olası bir kapanmaya karşı firmaların stok yapma isteği, konteyner sıkıntısını büyüttü. Son 1 yıllık dönemde büyük artış gösteren Uzakdoğu- Avrupa navlun ve konteyner fiyatları küresel aşılama ve kısıtlamaların hafifletilmesi, dünya ticaretinin normalleşmesiyle yılın yarısında daha da düzelecek. 2021 yılı 15 milyar dolar ihracat hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

İzmir’in genel ticaret sistemine göre ihracatı şubat ayında yüzde 13,9 arttı. Ülkemizde şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 9,6 artarken, İzmir’de şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,9 artış gösterdi.

Ege Bölgesi’nin ihracatı Mart’ta 2 milyar 505 milyon dolara ulaştı

Özel ticaret sistemine göre; Ege Bölgesi illerinin ihracat rakamı mart ayında 2 milyar 505 milyon dolara ulaştı. Türkiye geneli en fazla ihracat yapan iller sıralamasında yer alan İzmir 1 milyar 387 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Bölgesi’nde Manisa 491 milyon dolar, Denizli 351 milyon dolar, Balıkesir 66 milyon dolar, Aydın 62 milyon dolar, Muğla 61 milyon dolar, Afyon 34 milyon dolar, Kütahya 27 milyon dolar, Uşak 24 milyon dolar ihracat rakamına imza attı.