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EİB, 2020 yılında 216 ülkeye ihracat yaptı

Ege İhracatçı Birlikleri, 2020 yılında 216 farklı ihracat pazarına ulaşarak, Türkiye’ye 13 milyar 4 milyon dolar döviz kazandırdı.

Ekonomi 11.01.2021, 09:54
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EİB, 2020 yılında 216 ülkeye ihracat yaptı

Ege İhracatçı Birlikleri, 2020 yılında 216 farklı ihracat pazarına ulaşarak, Türkiye’ye 13 milyar 4 milyon dolar döviz kazandırdı. 103 ülkeye ihracatını artırmayı başaran EİB’in ihracatını en fazla artırdığı bölge ise yüzde 8,5 yükselişle Afrika ülkeleri oldu.  

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB’in 2020 ihracatında 1,4 milyar dolarla Almanya’nın birinci sıradaki yerini koruduğunu, 994 milyon dolarla ABD’nin ise ikinci sırada yer aldığını söyledi.

“Geçtiğimiz günlerde imzaladığımız STA ile ikili ticari ilişkilerimizin yeni bir yasal zemine oturduğu Birleşik Krallık, 2020’de de 825 milyon dolarla en çok ihracat yaptığımız üçüncü pazar. 736 milyon dolarla İtalya, 664 milyon dolarla İspanya, 620 milyon dolarla Hollanda, 550 milyon dolarla Fransa, 365 milyon dolarla Rusya, 330 milyon dolarla İsrail, 294 milyon dolarla Çin 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülke arasında. Aralık ayında ülke gruplarına göre ihracatımızda dikkat çeken artışlar yaşandı. İhracatımız Aralık ayında Avrupa Birliği’ne yüzde 15, Amerika ülkelerine yüzde 34, Asya ve Okyanusya ülkelerine yüzde 25, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 23, Eski Doğu Bloku ülkelerine yüzde 17, Serbest Bölgelere yüzde 38 artış gösterdi.”  

RCEP ülkelerine ihracat artıyor

2020’nin küresel ticarette her anlamda yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu anlatan Eskinazi, 15 Asya-Pasifik ülkesinin imzaladığı RCEP anlaşmasının önemini vurguluyor.

“Dünyadaki güç dengeleri, rekabet her geçen gün değişiyor. Mevcut pazarlarımızı korumak ve büyütmek için gelişmelere adapte olmanın yollarını bulmak zorundayız. Türkiye’nin RCEP anlaşmasıyla birlikte oluşan yeni ticaret blokları içinde, atacağı adımlar ne olacak? 2021 yol haritamızı bir an önce belirlemeliyiz. İhracatımız Aralık ayında RCEP ülkelerinden Tayland’a yüzde 61, Laos’a yüzde 71, Vietnam’a yüzde 118, Malezya’ya yüzde 476, Brunei’ye yüzde 244, Singapur’a yüzde 57, Filipinler’e yüzde 102, Güney Kore’ye yüzde 73, Japonya’ya yüzde 48, Yeni Zelanda’ya yüzde 24 artış gösterdi. Bu artış trendi, 2021 yılında RCEP ülkeleriyle olan ticaretimizin daha da artacağının işareti.”

Avrupa kıtasının ihracattaki payı yüzde 52,6

Jak Eskinazi, “Asya Pasifik ülkeleriyle ticaretimizi geliştirmek istesek de ticarette en büyük ortağımız AB olmaya devam edecek. AB’ye ihracatımız Aralık ayında yüzde 15 artışla 520 milyon dolarlık hacme ulaştı. Aralık ayında 17 AB ülkesine ihracatımız artarken, EİB’in toplam ihracatında AB’nin payı yüzde 41 olarak kayıtlara geçti. 2020 yılının tamamında ise AB'ye ihracatımız 5,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılında AB’nin ihracatımızdaki payı yüzde 45, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı ise yüzde 52,6 oldu. 2020 yılında 14 AB ülkesine ihracatımızı artırmayı başardık. Aynı zamanda 2020’de Ortadoğu ülkelerine 1,7 milyar dolar, Amerika ülkelerine 1,3 milyar dolar, Afrika ülkelerine 988 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine 986 milyon dolar, Asya ülkelerine 941 milyon dolar, Eski Doğu Bloku ülkelerine 709 milyon dolar, Serbest Bölgelere 240 milyon dolar, Türk Cumhuriyetlerine 186 milyon dolarlık ürün satıldı.” dedi.

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