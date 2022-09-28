Egeli ihracatçılar, Baharat Yolu’nu yeniden canlandırıyor

Dünyada 20 milyar dolarlık baharat sektörüne yön veren en önemli üç kuruluştan biri olan Avrupa Baharat Birliğinin (ESA) 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) organizatörlüğünde 5-8 Ekim tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin 2001 yılından beri üye olduğu ESA’da yönetim kuruluna seçilen ilk Türk ihracatçısı olarak geçtiğimiz yıllarda ESA Yönetim Kurulu görevini yürüten Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, “Avrupa Baharat Birliğinin 2010 yılı olağan genel kurulu, Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde Kuşadası’nda gerçekleştirilmişti. 12 yıl sonra tekrardan ülkemizde EİB ev sahipliğinde tam da pandemi sonrasında bir araya gelerek tarihi Baharat Yolu’nu yeniden canlandırıyoruz. Bu etkinlik, Türk baharat sektörünün kendisini dünya devlerine tanıtabilmesi açısından son derece önemli bir fırsat. Baharat ihracatımızın yaklaşık yüzde 30’unu Avrupa kıtasına gerçekleştiriyoruz. Türkiye, baharat sektöründe dünyada önemli bir aktör olarak temsil ediliyor" dedi.

Türk baharat sektöründen AB ile yakın temas

Tarakçıoğlu, özellikle Ege Bölgesinin Türkiye’nin baharat ihracatının merkez üssü olduğunu, Türkiye’nin baharat ihracatının yüzde 62’sini Egeli ihracatçıların gerçekleştirdiğini vurguladı. Tarakçıoğlu, “2021 yılında Türkiye’nin baharat ihracatı yüzde 5 artışla 212 milyon dolar, Ege’nin ise yüzde 3 artışla 132 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılı ocak-ağustos döneminde ise ülkemizin baharat ihracatı 132 milyon dolara ulaştı. Ege Bölgesinden aynı dönemde 82 milyon dolarlık baharat ihracatı yapıldı. Türkiye ortalaması kg başına birim fiyat 1,38 dolar iken Ege Bölgesinin kilogram başına birim fiyat ortalaması 3,15 dolar. Neredeyse arada 2 buçuk katı fark var. Ürünümüzün değerinde ihraç edilmesi, ederini bulması bizim için önemli. ESA 2022 yılı Olağan Genel Kurulu’nda başarılı bir sınav vermek için aylardır çalışıyoruz. Bu süreçte yoğun emek veren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanımız Muhammet Öztürk, Ömre Sıkılı, Şükrü Altuntaş, Müge Birer, Etem Uyar’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

40’a yakın ülkeden 200’ün üstünde kayıt

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, günümüzde yıllık 200-250 milyon dolar aralığında olan baharat ihracatını 1 milyar dolar seviyesine taşımayı hedeflediklerini açıkladı. Dünya ihracatının yüzde 70’ini yaptığımız kekiğin yüzde 95’i, dünya ihracatının yüzde 95’ini yaptığımız defnenin ise yüzde 65’inin Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri tarafından yapıldığını söyleyen Öztürk, şöyle konuştu: "Türkiye ortalamasının yüzde 25 üzerinde katma değerli ihraç ediyoruz. Adaçayı ve meyan kökü gibi ürünler de en çok ihracat yaptığımız kalemler arasında yer alıyor. ESA, Avrupa Birliği komisyonlarının baharat ile ilgili danıştığı tek kuruluştur. ESA’da etkin görev alarak sektörümüz ile ilgili Avrupa Birliğinde (AB) alınacak kararlara doğrudan müdahil olma şansı elde diyoruz.”

40’a yakın ülkeden 200’ün üstünde kayıt

Şu ana kadar 40’a yakın ülkeden 200’ün üstünde kayıt aldıklarını belirten Öztürk, genel kurul öncesinde ESA Genel Sekreteri Dr. Martin Einig’in Türk firmalarına ve üretim tesislerine ziyaretlerde bulunacağını ifade etti. Dr. Martin Einig’in, 3 Ekim’de birlik binasında bir toplantı gerçekleştirip üyelerle görüşmelerde bulunacağını aktaran Öztürk, "Dünyanın dört bir yanından baharat firmalarının üst düzey yöneticilerinin buluşacağı organizasyon ile Türkiye’nin en iyi şekilde tanıtımını ve kurulacak iş ilişkilerinin ihracatımıza katkı sağlamasını hedefliyoruz” sözlerine yer verdi.

İlk 5 ülke

2022 yılı ocak-ağustos döneminde Türkiye geneli baharat ihracatındaki ilk 5 ülke; 16 milyon dolarla ABD, 14 milyon dolarla Almanya, 11 milyon dolarla Çin, 9 milyon dolarla Belçika, 3,7 milyon dolarla Hollanda, 3,6 milyon dolarla Fransa oldu. 207 ülke ve bölgeye 38 milyon dolarlık kekik ihracatında 6 milyon dolarla ABD öne çıkıyor. Çin’in yüzde 25 artışla 10 milyon dolarla öne çıktığı 28 milyon dolarlık defne ihracatı ise 94 ülke ve bölgeye gerçekleştirildi. 93 ülke ve bölgeye yüzde 22 artışla 6 milyon dolarlık adaçayı ihraç edildi. 8 aylık dönemde 5 milyon dolarlık kimyon, 3 milyon dolarlık biberiye, sumak ve meyan kökü, 1,7 milyon dolarlık anason, 1,3 milyon dolarlık çörekotu ihracatı bulunuyor.

ESA’da gündem

Ege İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde 5-8 Ekim tarihlerinde Bodrum’da gerçekleşecek genel kurul toplantısında; genel kurul oturumları ve ürün raporları sunumlarının yanı sıra dünyadaki gelişmeler ve sektöre yönelik gündemler konuşulacak. Prof. Dr. Özgür Demirtaş - Enflasyon, Paola Patruno - Avrupa Birliği ile ilişki kurmada ipuçları, Tim Gumbel - Baharat İthalatında Avrupa Birliği Regülasyonları başlıklarında sunumlar gerçekleştirecek. Bodrum Kalesi ve yer altı müzesi turu, ebru workshop’u, Türk yemek atölyesi ve daha birçok etkinlik, genel kurul çerçevesinde planlanıyor. Ayrıca düzenlenecek gala yemeğinde, Ayhan Sicimoğlu ve orkestrası ile misafirlerin unutulmaz bir gece geçirmesi bekleniyor.