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(Düzetme) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yüzde 95’ini tamamladıklarını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapımına başladığı, 2019 Temmuz’dan sonra çalışma yapılmadığı için devralınan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı’nın bu yıl halkın hizmetine belirtilerek, “İstanbul’da halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak için, kamuoyunu yanıltmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Ekonomi 20.01.2022, 13:51
(Düzetme) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yüzde 95’ini tamamladıklarını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapımına başladığı, 2019 Temmuz’dan sonra çalışma yapılmadığı için devralınan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı’nın bu yıl halkın hizmetine belirtilerek, “İstanbul’da halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak için, kamuoyunu yanıltmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’da 7 ayrı metro hattının yapımına yoğun şekilde devam edildiğine dikkat çekilerek, bu hatlardan birinin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yarım bıraktığı Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bu hat, dünyanın en büyük ve en gelişmiş teknolojilerini barındıran hastanelerinden biri olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, toplu konutların yoğun nüfusun bulunduğu Kayaşehir’e ulaşımı sağlayacak. En öncelikli hatlarımızdan biri olan bu hattımızda, maalesef devraldığımız güne kadar metro hattının yapımı durdurulmuş hiçbir çalışma yapılmamıştı. Hatırlayacağınız gibi aynı zihniyet Çam ve Sakura Hastanesi yollarını da yapmamış hastaneye ulaşım için gerekli olan bütün yolları Bakanlığımız yapmıştı” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı inşaatının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildiği anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Hattın ihalesi 2017’de yapıldı. Son yerel seçimler öncesinde yüzde 5’i tamamlanan hatta, Temmuz 2019-Mayıs 2020 arasında hiçbir ileme olmadı. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye İBB ile yaptığımız protokolle hattı devraldık. Yüzde 95 ilerleme kaydedilen metro hattını, bu yıl halkımızın hizmetine açacağız. Hattın uzunluğu 6,2 kilometre’dir. 4 istasyonlu raylı sistemimiz saatte 80 kilometre hıza uygun olarak, saatte 70 bin yolcu taşıyabilecek. Bu hattı işletmeye aldığımızda, kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Kayaşehir arasında hızlı, ekonomik ve emniyetli bir ulaşım sağlanacaktır. Bu metro hattımız Bağcılar-Kirazlı, Başakşehir-Olimpiyatköy hattının devamı niteliğinde olup Metrokent israsyonundan sonra hattın 4 istasyon daha büyümesi anlamına gelecek. Ayrıca hattımız, Kayaşehir İstasyonu’nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile bağlanacak. Bu entegrasyonlarla, bölgenin Marmaray’a, havalimanına, Göktürk, Kemerburgaz, Kağıthane, Beşiktaş Gayrettepe’ye metro ile ulaşımı da sağlanacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin görevi olduğu halde, yapmaktan imtina ettiği, Başakşehir Şehir Hastanemizin bağlantısı olan karayolu ve köprülerini de bakanlık olarak biz devraldık ve yapımını hızla tamamladık. İstanbul’un hep yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz. İstanbul’da halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak için kamuoyunu yanıltmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

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