Düzce’de barbun 150 liradan, hamsi 40 liradan tezgahta

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde havaların mevsim normallerinin üstünde gitmesinden sebeple balık az çıkarken Balıkçı Filiz Güler, balığın soğuk havaya ihtiyacı olduğunu bu neden az çıktığını söyledi.

Karadeniz’e kıyısı olan Akçakoca İlçesinde balıkçılar balığın az olmasından dertli. Akçakoca’da balıkçılık yapan Filiz Güler, balık fiyatlarının geçen yıllara göre artış gösterdiğini belirterek “Geçtiğimiz yıllara göre bu sene balık fiyatlarımız biraz yüksek. Hamsiler çok küçük. İnsanlarda balık alırken ekonomik olarak zorlanıyor. Kar yağmamasından dolayı balıklarımız azalmaya gidiyor, yani soğuk havaya ihtiyaç var. Müşteriler balığın küçük olmasından fiyatlarının artışından şikayetçi” ifadelerinde bulundu.

Akçakoca’da balık tezgahlarında; Barbun 150 lira, Mezgit 70 lira, hamsi 40 lira, İstarvit 70 liradan satılıyor.