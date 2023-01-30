Dr. Gökay Bilgin: "Smile Hair Clinic’te çifte ödül sevinci yaşadık

Türkiye’nin sağlık turizmine büyük katkı sağlayan Smile Hair Clinic, iki ayrı törende ödül kazandı. Klass Ödülleri ve Quality of Magazine Ödülleri törenlerine ortağı Dr. Mehmet Erdoğanla birlikte katılarak ödülleri alan Dr. Gökay Bilgin, "İlk günkü tutku ve heyecanla icra ettiğimiz, her geçen gün daha da iyiye götürme hevesimizi hiç kaybetmediğimiz mesleğimizin ödüllerle taçlandırılması büyük mutluluk" dedi.

Dr. Gökay Bilgin ile Dr. Mehmet Erdoğanın 2018 yılında kurduğu, saç tedavileri alanında hem medikal hem de cerrahi sağlık hizmeti sunan ve yurt dışından çok sayıda misafir ağırlayan Smile Hair Clinic, üst üste düzenlenen iki ayrı organizasyonda ödül kazanma gururunu yaşadı. Klass Ödüllerinde Yılın Saç Ekim Merkezi ödülünü alan kliniğe Quality of Magazin Ödülleri gecesinde de Yılın En İyi Saç Ekim Kliniği ödülü verildi.

"Gurur duyuyoruz"

Dr. Gökay Bilgin, her iki törene de ortağı Dr. Mehmet Erdoğanla birlikte katılarak Smile Hair Clinicin ödüllerini teslim aldı. Quality of Magazine töreninde ödülünü hocası Prof. Dr. Sedefhan Oğuzun elinden alan Dr. Bilgin, Ülkemiz medikal turizminde çok önemli bir yere sahip. Dünyanın dört bir yanından hastalar tedavi olmak için Türkiyeye geliyor. En çok tercih ettikleri klinikler arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu düşünce ile bizi yetiştiren hocalarımıza da teşekkür etmek istiyorum dedi.

"En yüksek standartları uyguluyoruz"

Smile Hair Clinic’te saç ekimi operasyonlarında en yüksek standartları uyguladıklarını dile getiren Dr. Gökay Bilgin, "Smile Hair Clinic saç ekimine vizyoner bakış açısı getiren bir klinik. Bizim için bu sadece tıbbi bir operasyon değil, tam teşekküllü konukseverlikle başlayan, operasyon süreciyle devam eden ve hastanın hayatında yeni bir sayfa açan deneyimler bütünü. İlk günkü tutku ve heyecanla icra ettiğimiz, her geçen gün daha da iyiye götürme hevesimizi hiç kaybetmediğimiz mesleğimizin ödüllerle taçlandırılması büyük mutluluk" diye konuştu.