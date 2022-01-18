Dövizini Bozduran Şirketlere Kurumlar Vergisi İstisnası Geliyor

Kurumlar vergisi istisnasından yararlanmak isteyen tüzel kişilerin 31.12.2021 tarihinde Banka ve katılım bankalarında yer alan döviz tevdiat hesabında dövizleri bulunması gerektiği açıklandı. Vergi istisnasından 2021 yılı beyanlarında da (geçmişe yönelik olarak) yararlanmak isteyen mükelleflerin ise dövizlerini ayrıca 17.02.2022 tarihine kadar bozdurarak kur korumalı mevduat hesabına geçmesi gerektiği belirtildi.

Eski Hesap Uzmanı, Yeminli Mali Müşavir, Mazars Türkiye Vergi Ortağı İlyas Emre Yayla, kanunun yasalaşması durumunda 31.12.2021 Tarihinde mevcut bulunan yabancı (altın hesabı dahil) paralarını TL’ye döndüren ve gelecekteki kur gelirini de garanti eden kur korumalı mevduat hesabına yatıran mükelleflere hem geçmişe hem de geleceğe yönelik önemli vergi avantajı sağlayacağını belirtti.

Sağlanan Vergi Avantajları nelerdir?

Mazars Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Emre Yayla Kanun ile birlikte hem geçmişe hem de geleceğe yönelik istisnalar öngörüldüğünü belirtti. Düzenlemeye göre; Mükellefler en az 3 ay vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri şartıyla Mükelleflerin 31.12.2021 Tarihinde aktiflerinde bulunan yabancı paralara ait 2021 yılı dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı gelirlerinin son 3 aya (yani 1.10.2021-31.12.2021 tarihleri arasına) isabet eden kısmı vergiden istisna tutulacağını ve dolayısı ile 2021 yılı 4. geçici vergi ve kurumlar Vergisi beyannamesinde bu kur gelirlerine ilişkin kurumlar vergisini ödemeyeceklerini söyledi.

Yayla, yabancı paraların TL'ye çevrildiği tarihte oluşan kur farkı gelirleri (2021 yılında oluşan pozitif kur farkları) ile açılan kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları için elde edilen faiz, kar payları ve diğer gelirler (Merkez Bankasınca yapılan destek ödemeleri dahil) Kurumlar Vergisinden istisna edileceğini belirtti. Burada, kur korumalı mevduat hesabından elde edilen gelirlere ilişkin stopajın %0 olduğunu ve dolayısı ile bu düzenlemeyle gelirler üzerinden alınacak nihai verginin 0 (sıfır) olduğunu vurguladı.

Kimler Yararlanabilecektir?

İstisnadan bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan 31.12.2021 Tarihinde Banka ve katılım bankalarında yer alan döviz tevdiat hesabında dövizleri bulunan tüzel kişilerin tamamının yararlanabileceği açıklandı.

İstisnadan Yararlanmanın 2 Şartı Var

Mükelleflerin 31.12.2021 Tarihinde Döviz Tevdiat hesabında dövizi bulunması ve bu tutarları Türk Lirasına çevirerek en az 3 ay süre ile Kur Korumalı Mevduat hesabına yatırması gerektiği açıklandı. Vergi Hizmetleri Ortağı Yayla, mevduata yatırılan tutarın vade sonuna kadar bozdurulamayacak olması ve vadeden önce bozdurulması durumunda yararlanılan vergi istisnası iptal edilerek eksik ödenen vergi gecikme zammı ve vergi ziya-ı cezası ile birlikte tahsil edilecek olmasını dikkat edilmesi gereken noktalar olarak vurguladı. Mükelleflerin nakit akışlarını da dikkate alarak mevduat büyüklüğünü belirlemesi faydalı olacağına değindi. Vergi istisnasından 2021 yılı beyanlarında da (geçmişe yönelik olarak) yararlanmak isteyen mükelleflerin Dövizlerini 17.02.2022 Tarihine kadar bozdurarak kur korumalı mevduat hesabına geçmesi gerektiğini belirtti.

İkincil Düzenlemenin Beklenmesi Faydalı Olacak

Mazars Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Emre Yayla, kapsama hangi paraların gireceğiyle ilgili bilgi verdi; “Türk Lirasına çevrilebilir bütün paralar “yabancı paralar” kapsamına girmektedir. Dolayısıyla sadece Euro ve USD olarak düşünmemek gerekmektedir. Ayrıca; gerekçeden anlaşıldığı üzere mükellefler döviz tevdiat ve katılma hesaplarında bulunan yabancı paralarını TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürdüğü zaman istisnalardan yararlanabilecek olup 31.12.2021 itibariyle kasalarında mevcut yabancı paralar ile yurt dışı hesaplarda bulunan yabancı paraları için bu olanaktan yararlanamayacaktır. Ancak bu konunun netliğe kavuşması adına ikincil düzenlemeleri beklemek faydalı olacaktır.”

Altın Hesabı Olan Mükelleflere de İstisna Getirildi

Mükelleflerin Altın cinsi hesapları ile işlenmiş ve/veya hurda altın karşılığı Altın hesaplarını dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına dönmesi ve kur korumalı mevduat hesabına yatırmaları durumunda da çevrimde oluşacak değerleme kazançları ile mevduat hesabından elde edecekleri kazançların tamamı da aynı şekilde kurumlar vergisinden istisna edileceği açıklandı.

Yayla, Türk Lirasına olan talebi arttırmak ve bu sayede kur dalgalanmalarının önüne geçmek adına oldukça önemli bir düzenleme daha uygulamaya girmek üzere olduğunu, bu düzenlemenin mükelleflere hem kur artışından da getiri sağlayan kur korumalı mevduat hesabından yararlanma hem de bu hesaplardan elde edilen geliri vergi dışı bırakarak oldukça önemli bir destek sağlayacağını belirtti. Şu an için resmi defterde kasa hesabında bulunan dövizlerinde bu kapsama alınması hem mükellefler arasında bir ayırımın önüne geçecek hem de uygulamanın amacına uygun olarak Türk Lirasına dönüşe ve Bankacılık sistemine girişi destekleyici bir unsur olacağını söyledi.