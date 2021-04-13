Dolar ve euro güne nasıl başladı?
13 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu hafta 8, 16 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 13 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,1427
Dolar satış: 8,8,1605
EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,6881
Euro Satış: 9,7333
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,1860
Pound satış: 11,2435
Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: "Avrupa cephesinde haftanın son işlem günü Almanya'da ticaret dengesi şubat ayında 19,1 milyar euro fazla verirken, sanayi üretiminin ise şubat ayında aylık %1,6, yıllık bazda ise %6,4 azaldığı açıklandı.
Açıklanan rakamı incelediğimizde ülkede şubat ayına ilişkin fabrika siparişleri pozitif görünüm sergilerken, sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı. ABD'de ise ÜFE mart ayında piyasadaki beklentileri ikiye katlayarak aylık bazda %0,1 artarken, yıllık bazda %4,2 seviyesine ulaştı. Diğer yandan Fed yetkililerinin son açıklamaları Fed cephesinde enflasyonla ilgili endişe olmadığına işaret etti.
Ons altın geçtiğimiz hafta ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sakin seyir ve doların yatay görünümünün desteğiyle, 1758 dolar seviyesine doğru yükselmişti.