Dolar ve euro güne nasıl başladı?

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış: 8,1427

Dolar satış: 8,8,1605

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,6881

Euro Satış: 9,7333

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,1860

Pound satış: 11,2435



Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: "Avrupa cephesinde haftanın son işlem günü Almanya'da ticaret dengesi şubat ayında 19,1 milyar euro fazla verirken, sanayi üretiminin ise şubat ayında aylık %1,6, yıllık bazda ise %6,4 azaldığı açıklandı.

Açıklanan rakamı incelediğimizde ülkede şubat ayına ilişkin fabrika siparişleri pozitif görünüm sergilerken, sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı. ABD'de ise ÜFE mart ayında piyasadaki beklentileri ikiye katlayarak aylık bazda %0,1 artarken, yıllık bazda %4,2 seviyesine ulaştı. Diğer yandan Fed yetkililerinin son açıklamaları Fed cephesinde enflasyonla ilgili endişe olmadığına işaret etti.

Ons altın geçtiğimiz hafta ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sakin seyir ve doların yatay görünümünün desteğiyle, 1758 dolar seviyesine doğru yükselmişti.