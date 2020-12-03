Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Küresel piyasalarda aşı umutları ile pozitif hava sürerken, bugün yurt içi piyasaların odağında kasım ayı enflasyon verisi var.

Kritik veri öncesi döviz kurlar dünkü kapanış seviyelerine yakın seyrediyor. Dolar/TL, dün piyasaların kapanışındaki 7,85 seviyesinde, euro/TL de 9,50'nin hemen üzerinde seyrediyor.

8.25 itibarıyla dolar/TL 7,8487, euro/TL 9,5216 seviyesinden işlem görüyor.

AYLIK YÜZDE 1 ARTIŞ BEKLENİYOR

Yurt içinde veri gündeminin odak noktası enflasyon verileri olacak. Piyasalarda gerçekleştirilen anketlerde aylık yüzde 1 civarında enflasyon artışı beklentisi öne çıkıyor. Aylık yüzde 1'lik enflasyon tahminiyle yıllık enflasyonun da yüzde 12,60 dolaylarında olması bekleniyor. Bir önceki ay enflasyonda aylık yüzde 2,13, yıllık yüzde 11,89 artış gerçekleşmişti. Enflasyon verisi saat 10.00'da açıklanıyor.

Enflasyon sonrası TCMB'nin perşembeleri haftalık para ve banka istatistikleri de izlenecek. 13-20 Kasım haftasında hisse senedi piyasasında 389,7 milyon dolar net yabancı girişi olduğu görüldü.

YURT PİYASALAR

ABD'de Challenger işten çıkarmalar (15.30), işsizlik başvuruları (16.30), hizmet sektörü PMI (17.45), ISM imalat dışı endeks (18.00), doğal gaz stokları (18.30) verileri izlenecek.

Global piyasalarda da hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.