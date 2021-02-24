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Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dün 7,10'u aşan dolar/TL, bu sabah 7,07-7,08 düzeyinde işlem görüyor. Euro/TL'de düne göre geriledi ve 8,60'ın altına indi.

Ekonomi 24.02.2021, 09:10
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Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dün 7,10'u aşan dolar/TL, bu sabah 7,07-7,08 düzeyinde işlem görüyor. Euro/TL'de düne göre geriledi ve 8,60'ın altına indi.

Veri akışının haftanın diğer günlerine göre daha sakin olduğu günde, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Finansal Hizmet Komitesi sunumu, Almanya büyüme verileri öne çıkıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, TL zorunlu karşılık oranlarının her vadede 200 baz puan artırıldığı belirtildi.

Dün 7,11 seviyesine yükselen dolar/TL, bu sabah 7,08 seviyesinden işlem görüyor. Benzer grafiği çizen euro/TL'de ise dünkü 8,64 seviyelerinden sonra kur bu sabah 8,60'ın altına çekildi.

08.30 itibarıyla dolar/TL 7,0808, euro/TL 8,6047 seviyesinden işlem gördü.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, korona virüs pandemisi nedeniyle ülke ekonomisinde yaşanan zayıflamanın etkilerinin büyük oranda sürdüğünü söyledi.

AstraZeneca'nın ilk çeyreğin ardından ikinci çeyrekte de Avrupa Birliği'ne söz verdiği kadar Kovid-19 aşısı teslim edemeyeceği öne sürüldü.

Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ), faiz oranında bir değişiklik yapmadı.

Credit Suisse'nin ABD baş hisse senedi stratejisti Jonathan Golub, S&P 500 endeksi için yılsonu hedefini bu yıl içinde ikinci kez artırdı.

ABD'de banka karları, potansiyel zararlar için ayrılan devasa karşılıkların etkisi ile 2020 yılında yüzde 36,5 düşüş gösterdi.

Japonya Ekonomi Bakanı Nishimura, yeni Kovid-19 vakası sayısının düşüş trendine girdiğine işaret eden bölgesel yönetimlerin olağanüstü hal uygulamasını 7 Mart öncesinde kaldırılmasını talep ettiklerini bildirdi.

YURT DIŞI GÜNDEM

ABD'de MBA mortgage verileri (15.00), yeni konut satışları (18.00), DOE petrol stokları (18.30) verileri izlenecek. 5 Yıllık takvim ihalesi de takvimde yer alıyor.

Almanya'da final GSYH verileri açıklanacak, 10 yıllık tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

Fed Başkanı Powell, Finansal Hizmet Komitesi'ne yarıyıl Para Politikası Raporu'nun sunumunu yapacak. Sunumun önceki gün Senato Bankacılık Komitesi'nde yapılan sunumla aynı olması bekleniyor (18.00).

YURT İÇİ GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti grup toplantısında konuşacak (12.00).

TBMM KİT Komisyonunda, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek (14.00).

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a gidecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Enerji Bakanları Toplantısı'na katılacak(10.00). Dönmez ayrıca 13. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'nda konuşacak (12.00).

Yurt içinde tek veri TÜİK tarafından açıklanacak olan yapı izin istatistikleri olacak (10.00).

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