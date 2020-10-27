Dolar ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseldi mi?

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ve jeopolitik endişelerle tarihi zirvede seyrediyor. TL’de benzer para birimlerinden negatif ayrışma ile birlikte görülen değer kaybı üzerinde etkili unsurların arasına son günlerde jeopolitik gelişmelerle AB ve ABD ile gerilimin artabileceği endişeleri de eklenmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan haftasonu ABD’ye “yaptırımın neyse geç kalma yap” söylemi ardından dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Müslümanlara karşı tavrı konusunda zihinsel tedaviye ihtiyacı olduğunu söylemini tekrarladı. Erdoğan dün Fransız mallarına yönelik boykot çağrısı da yaptı.

TCMB’nin likidite adımları sonucunda gecelik faizler %14.5’e yaklaşmış durumda. Ancak kurda önemli bir psikolojik seviye olan 8’in aşılması ardından hem lokal hem de yabancı yatırımcıların henüz TL’de iyimser bir seyir öngörmemesi endişeleri daha da artırıyor.

ALTIN FİYATLARI

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 446,69

SATIŞ: 463,96

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.278,3000

SATIŞ: 3.303,2000

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.603,60

SATIŞ: 1.618,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.275,0000

SATIŞ: 3.324,0000

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.164,83

SATIŞ: 3.226,03

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 801,80

SATIŞ: 809,10

GRAM ALTIN

ALIŞ: 495,10

SATIŞ: 495,20