Dolar güne sakin başladı!

Yabancı yatırımcıların yıllar içinde oldukça azalttıkları Türkiye pozisyonlarını Berat Albayrak’ın istifası kasım ayı başından beri artırmaya başlamasına karşın lokallerin benzer bir adım izlememesi TL’deki değer kazançlarını sınırlayan en önemli etken olarak ön plana çıkıyor.

Küresel piyasalarda Şükran günü nedeniyle bir çok piyasa bugün ve kısmen yarın tatil. Bu nedenle hacimlerin düşmesi bekleniyor.

İç piyasada ABD ile seçim sonrası ilişkiler ve AB ile artan gerilimin nasıl şekilleneceği, siyasi gelişmeler ve corona virisünde artış trendi takip edilen diğer gelişmeler.

Bankacılara göre, bu yıl 32 milyar dolar döviz alan ve dolar/TL’deki son düşüşü de dövizde yeni alım için fırsat olarak değerlendiren lokallerin yüksek enflasyon başta olmak üzere henüz TL’ye belirgin dönüşü görülmüyor. Buna tek istisna 8.05 seviyesinden gelen döviz satışları ancak zaman zaman döviz satışı yapan lokaller haftalık bazda nette alıcı olmayı sürdürüyor.Bankacılar bugün TCMB tarafından açıklanacak güncel verilerde lokallerin geçen hafta döviz ve altın alımlarının yaklaşık 2 milyar dolar olacağını hesaplanıyor. İlgili veriler bugün saat 1430’da açıklanıyor.

TCMB’nin 475 baz puan faiz artışı yaptığı son PPK toplantısına ilişkin tutanaklar ise bugün saat 1400’da açıklanacak.

Dolar/TL 8.58 zirvesinden 7.5’e kadar gerilese de, bu hafta itibarıyla TL’de değer kayıpları yeniden görülmeye başlandı. Bankacılar lokallerin de döviz satışına kartılması halinde kurun 7.3 ve/veya 7 seviyelerinin görülebileceğini düşünüyordu. Ancak bu beklenti gerçekleşmedi.