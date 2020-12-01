Dolar, Euro ve altında sun durum ne?

Haftaya beklentilerin üzerinde büyüme ve BDDK'nın yeni normalleşme adımıyla başlayan piyasalarda bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Salgında alınan yeni tedbirlerin piyasalara etkileri ve küresel gelişmeler izleniyor. Türk Lirası, euro ve dolar karşısında güne yatay bir başlangıç yaptı.

Dolar/TL 7,81-7,82 bandında hareket ederken euro/TL 9,34'ün hemen üzerinden işlem görüyor.

Yurt içinde önemli bir veri bulunmazken, küresel piyasalarda ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sunumu ve imalat sektörü satın alma yönetici endeksleri (PMI) yakından takip edilecek.

Çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL? 1 Aralık Salı 2020 altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

1 Aralık Salı 2020 günü altının gramı 449,22 liradan işleme alınıyor. Dün gram altının fiyatı ise 447 liradan işlem görüyordu. Altında hafif bir yükseliş söz konusu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 730,30 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 739,10 lirada konumlanmış durumda.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Hem alış hem de satış fiyatı 3 bin liranın altına gerileyen cumhuriyet altını ise bugün 2.920,40 liradan alınırken 2.949,10 liradan da satışa sunuluyor.

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı bugün 1.460,70 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.486,40 lirada konumlanmış durumda.

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar bilezik bugün alış fiyatı 404,00, satış fiyatı ise 406,00 liradan işlem görüyor.