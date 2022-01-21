Dolar, Euro ve altında son durum ne?

Dün gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısıyla 2022 yılının ilk faiz kararını açıklayan ve yüzde 14 olan politika faizini sabit tutma kararı alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararının ardından piyasalar yine kritik seviyede seyrediyor.

24-25 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan FED faiz kararı öncesinde alınacak olan kararın FED tarafından yapılması öngörülen karara göre şekillenmesi bekleniyor.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,45 TL'den, Euro 15,24 TL'den, Sterlin ise 18,29 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.840 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 788/795, çeyrek altın 1.278/1.305, Cumhuriyet altını ise 5.257/5.315 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,56 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 802 dolardan, Ethereum ise 2 bin 861 dolardan fiyatlanıyor.