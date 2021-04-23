Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Dolar/TL, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve Türkiye ekonomisine yönelik devam eden risklerin etkisiyle 8.30’un üzerinde baskı altında.

İşlemciler ABD ile ilişkilerde daha hızlı bir bozulma riskine dikkat çekiyor. Ayrıca işlemciler TL’nin yeniden değer kaybetmesinin enflasyonda getireceği yeni yükselişler ve olası yeni faiz artışı ihtiyacının karşılanmayacağı beklentisinin endişelerin daha da artmasına neden olduğunu belirtiyorlar.

Bankacılar son bir kaç haftadır küresel piyasalarda yaşanan riskli varlıklara yönelik iştahın artmasının TL’ye ilişkin risklerin önüne geçtiğini ancak bunun kalıcı olmayabileceğini söylemişlerdi.

ABD İLE İLİŞKİLER SATIŞ BASKISINI TETİKLEDİ

ABD Başkanı Joe Biden’ın Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan Ermeni olaylarını resmen soykırım olarak tanıması bekleniyor. Konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgiye göre, Biden 1915 olaylarının anma günü olan 24 Nisan’da yapacağı açıklamada soykırım ifadesini kullanabilir.

Biden yönetiminin Türkiye’nin tehcir olarak nitelediği olayları soykırım olarak tanıması her ne kadar sembolik olsa da, Ankara’da öfke yaratarak ikili Türkiye ilişkilerinin daha gerilmesine yol açabilir.

Commerzbank dün yayımladığı notta, TL’deki değer kaybı benzer gelişmekte olan ülke para birimlerindeki trend ile benzer. Ancak TL’deki değer kaybı her zaman önemli çünkü geçişkenlik Türkiye ekonomisinin yüksek enflasyon değerlerinde hep önemli bir element oldu” görüşüne yer verildi. Commerzbank satış baskılarının daha büyük sorunlar doğurabileceğine de dikkat çekti.

“EKONOMİYE YÖNELİK RİSKLER DEVAM EDİYOR”

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, dün sabah “ABD ile ilişkilerin kısa vadede daha da gerileyeceği endişesi”nin TL’deki satış baskısında etkili olduğunu belirtirken, bunun yanı sıra “rezervlerin gerekirse daha fazla satılabileceği” anlamına da gelecek söylemlerin dün piyasada endişeleri artıran bir etken olduğunu söylemişti. Bankacı şöyle devam etti:

“Türkiye ekonomisine yönelik riskler devam ediyor. Geçen haftalarda küresel risk iştahındaki canlı seyir ve faizin yüzde 19’da sabit tutulması risklerin fiyatlamalarda daha az hissedilir olmasını sağlamıştı. Ancak küresel satış baskısı başladığında TL önemli bir değer kaybı yaşadı. Bunun yanı sıra hafta sonu tatili 3 gün olacak. Hafta sonunda yaşanabilecek olayların riskleri göz önüne alan yatırımcılar bir süredir olduğu gibi pozisyonlarını hafta sonu için kapadığını görüyoruz. Gerekirse hafta başında tekrar açıyorlar. Tüm bunlar TL için iyimser bir söylem yapamamamıza neden oluyor.”

2 YILDA 165 MİLYAR DOLAR KULLANILDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TCMB rezervlerindeki 128 milyar doların ne peşkeş çekildiğini ne de heba edildiğini, talebi karşılamak için kullanıldığını belirterek, hali hazırda 95 milyar dolarlık rezerv olduğunu ve bunun da piyasa koşullarına göre ihtiyaç olduğunda kullanılabileceğini söyledi.

Erdoğan piyasa koşullarının rezerv değişimlerini belirlediğini, ihtiyaç olmaması halinde rezervlerin 100 milyar doların üzerine çıkabileceğini de belirtirken; TCMB kaynaklarının son 2 yılda sadece 4 kalemde 165 milyar dolar kullanıldığını söyledi.