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Dolar altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Mayıs 2020 Dolar - Euro ve altın fiyatları

2 hafta önce sert bir yükselişle 7,24'ü gören dolar kuru bu tarihten sonra geçtiği düşüş trendini sürdürüyor. Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararının ardından 6,78-6,79 seviyelerinde hareket eden dolar/TL kuru yeni güne 6,79 seviyelerinde başladı. Euro/TL ise 7,42'de yer alıyor.

Dolar altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Mayıs 2020 Dolar - Euro ve altın fiyatları

2 hafta önce sert bir yükselişle 7,24'ü gören dolar kuru bu tarihten sonra geçtiği düşüş trendini sürdürüyor. Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararının ardından 6,78-6,79 seviyelerinde hareket eden dolar/TL kuru yeni güne 6,79 seviyelerinde başladı. Euro/TL ise 7,42'de yer alıyor.

22 Mayıs 2020 Cuma 09:04
2013 Okunma
Dolar altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Mayıs 2020 Dolar - Euro ve altın fiyatları

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin iyileşen hasta sayısındaki olumlu gidişat ve en kötünün geride kaldığı inancının yatırımcıların risk iştahını artırdığını söyledi.

Bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunurken küresel piyasalar yine corona virüs salgınında yaşananlara odaklanacak.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,77'nin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6,70'in gündeme geleceğini kaydetti.

22 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları

Yapılan Swap anlaşmasının ardından dolarda yaşanan düşüş sonrasında altın fiyatları da düştü ancak yine de son ayların en yüksek seviyelerine yakın noktalarda seyrediyor. Altın fiyatları dövizdeki değişimlerden ciddi şekilde etkileniyor. İşte güncel fiyatlar…

ALTIN FİYATLARI 22 MAYIS

Çeyrek altın: 620,6 Lira

Yarım altın: bin 240,80 Lira

Gram altın: 377,17 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 474 Lira

GEÇEN AY ALTIN YATIRIMCISI KAZANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 nisan dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 12,90, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 13,39 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

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