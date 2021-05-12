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Dolar 8.30 üzerinde seyrediyor

Dolar kuru güne yükselişle başladı. Yurt içi piyasalarda önemli bir veri akışı beklenmezken, AB ve ABD'den gelecek enflasyon rakamları küresel piyasalar ve doların seyrinde önem ar ediyor. 12 Mayıs sabahı dolar/TL 8.30 üzerine başladı

Ekonomi 12.05.2021, 11:18
Dolar 8.30 üzerinde seyrediyor

Dolar kuru, Ramazan Bayramı nedeniyle yarım gün çalışacak yurt içi piyasalarda güne yükselişle başlıyor. Dün 8.25 üzerinde kapanan dolar/TL 12 Mayıs sabahı 8.31 seviyesinde işlem görüyor.

Yurt içinde izlenecek önemli bir veri ve haber akışı bulunmuyor fakat yurt dışında başta ABD ve AB olmak üzere yoğun veri gündemi izleniyor.

TSİ 15:30'da açıklanacak ABD enflasyon verisi ve Fed yetkililerinden gelecek politika duruşuna yönelik mesajlar piyasaların ana gündem maddesi.

ABD'de tüketici fiyatları Mart ayında aylık yüzde 0.6, yıllık yüzde 2.6 artış göstermişti. Piyasalarda Nisan ayı beklentisi aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 3.6 artış yönünde oluştu

Avrupa'daki veri akışında ise Almanya'da final tüketici fiyatları, Fransa tüketici fiyatları ve Euro Bölgesi sanayi üretimi öne çıkıyor.

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