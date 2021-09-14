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Diyadin’de bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası kuruluyor

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bin kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil fabrikası öncesi Tekstilkent Atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

Ekonomi 14.09.2021, 09:21
Diyadin’de bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası kuruluyor

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bin kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil fabrikası öncesi Tekstilkent Atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

Diyadin’de bölgeye büyük değer katacak olan Tekstilkent Atölyesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Özellikle kadınların istihdam edilmesi noktasında büyük bir öneme sahip olacak atölyenin açılışında konuşan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, bölgenin ihtiyacı olan fabrikanın ilk kez Diyadin’de hizmete gireceğini söyleyerek, “Bugün Diyadin için çok mutlu bir günümüz. İlk defa tekstil atölyemizi kurduk. Tekstil atölyemiz bin kişi kapasite ile kuracağımız tekstil fabrikamızın öncesindeki bir hazırlığımız. Sayın Bakanımız Mustafa Varank’a çok teşekkür ediyoruz bu projeye katkılarından dolayı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve SERKA ajansımızın destekleriyle projemiz bu hale geldi. Buradaki çalışmalardan sonra bin kişilik kapasitesiyle inşallah Diyadin’deki tekstil fabrikamızı kuracağız” şeklinde konuştu.

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