DIŞ TİCARETTE G.KORE VE ÇİN MODELİNİ UYGULAMALIYIZ

ASKON tarafından düzenlenen ‘’Yeni Ekonomi Düzeni ve Dış Ticaret Modelleri’’ başlıklı video konferansta konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın konuya ilişkin şunları söyledi;

Farklı Modelleri Masaya Yatırmamız Gerekiyor

Kovid-19 virüsü küresel ölçekte yeni ekonomi modelleri ortaya koyarken dış ticarette de bazı zorunlulukları beraberinde getirdi. Ülkeler sıcak parayı artık dışarıya çıkarmak istemiyor. Mümkün olduğunca içeride tutmaya çalışıyorlar. Bizler nasıl ülkemizde dış yatırımcı arıyorsak onlar da arıyor. Haliyle bu konuda farklı argümanlar getirenler kazançlı çıkıyor. Bizim de bu bağlamda dış ticarette özellikle farklı modelleri masaya yatırmamız gerekiyor.

Son dönemlerde özellikle İslam ülkelerinden cazip teklifler almaktayız. Gelen teklifler toplu konut ve altyapı gibi hizmetleri yapmamız şeklinde oluyor. Ne var ki bu işlerin karşılığında bize ülkelerinde bulunan maden yatakları ya da petrol öneriliyor.

Devletimiz Özel Sektörün Proje Ortağı Olsun

Elbette bunlar çok büyük projeler. Bu projeleri gerçekleştirebilmek geniş bir konsorsiyum gerektiriyor. Güney Kore ve Çin bunu uygulayan ülkeler. Devletinde ortak olduğu şirketler bakıyoruz Irak’ta a dan z ye toplu konut işlerini alıyorlar. Bunun karşılığında da Irak’tan petrol alarak enerji ihtiyaçlarını gidermiş oluyorlar. Ha keza Çin’de Afrika’da alt yapı ve baraj işlerini alıyor karşılığında maden işletmelerini alıyor. Bize de bu yönde teklifler geliyor. Çin ve G.Kore modelinde olduğunda gibi özel teşebbüsler olarak devletimizi yanımızda görebilirsek bu işlere bizler de soyunmak istiyoruz.

Paramız Ülkemizde Kalacak

Bu metot ile hem paramız ülkemizde kalacak hem de yakınımızda olan bu coğrafyaları uzak doğu ülkelerine kaptırmamış olacağız. Ha keza buradaki işletmelerimiz ile de dış ticaretimize katkıda bulunmuş olacağız.