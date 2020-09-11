Deutsche Bank: Küreselleşmeye veda edin; karışıklık çağı başlıyor
Deutsche Bank’ın yaptığı araştırmaya göre 1980’den bu yana devam eden küreselleşme çağı yerini “karışıklık çağına” bırakıyor.
Deutsche Bank’ın araştırmasında, küreselleşme çağının yerini “karışıklık çağının” alacağı belirtildi.
YENİ ÇAĞIN ANA KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
Deutsche Bank’ın stratejisti Jim Reid liderliğindeki bir grup analiz uzmanının tahminine göre, yeni çağın karakteristik özelliği Çin ekonomisinin ABD ekonomisi üzerindeki yükselişi olacak. Bu çatışmanın Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki ilişkileri andıracağı kaydedildi.
Uzmanlar, küresel borçtaki büyümenin ve merkez bankalarının helikopter para* politikasının devam etmesini ve 21. yüzyılda yetişkinliğe giren genç nesillerin seçmen ağırlığı açısından da dahil olmak üzere etkisinin güçlenmesini bekliyor.
Enflasyondaki artış, iklim ile ilgili endişeler, nesiller arasındaki rekabetin sertleşmesi ve yeni bir teknolojik devrim de “karışıklık çağının” özellikleri arasında gösterildi.
Sputnik’in haberine göre; uzmanlar, karışıklık çağını yatırımlardan vazgeçme nedeni olarak görülmemesi gerektiğini kaydederek aksine beraberinde “daha büyük müdahale ve likidite getireceğini” vurguladı.
*Helikopter para nedir?
Helikopter para: Kısaca devlet harcamalarının; merkez bankaları tarafından karşılanması ve eğer amacına ulaşamazsa merkez bankasının doğrudan para yaratıp tüketiciye vermesi diye tanımlanabilir.
Yani aslında merkez bankasınca yoktan var edilen para anlamına gelir. Artık gelinen noktada kavram doğrudan tüketiciye para verilmesi anlamına geliyor.
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