Defne yaprağı, Batı Karadeniz Bölgesinin geçim kaynağı haline gelecek

Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, defne yaprağı üretiminin Batı Karadeniz Bölgesinin geçim kaynağı haline geleceğini belirterek, Doğa Karadeniz için çay ne ise Batı Karadeniz için de defnenin o olacağını söyledi. Küçük, “Türkiye’de, 42 bin ton civarında defne üretimi yapılıyor, bu da ülke ekonomisine doğrudan katkısı 1.8 milyar TL civarındadır” dedi.

Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) bünyesinde oluşturulacak olan İhtisas Odaklı Girişimcilik Ekosisteminin Oluşturulması Projesi Girişim Vadisi Kuluçka Programı tanıtım toplantısı Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Kastamonu Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, kamu kurumlarının yöneticileri, STK temsilcileri ve Kastamonulu girişimciler katılım sağladı.

Programda Rektör Yardımcısı Ömer Küçük, Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, Rektör Yardımcısı Kasım Yenigün ise Teknokent AŞ ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi ve bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Kastamonu Teknokent AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erol Tekin de Girişim Vadisi Kuluçka Programı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

“Doğu Karadeniz’de çay ne ise Batı Karadeniz’de de defne o olacak”

Girişim Vadisi Kuluçka Programı tanıtımında konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün (OTTİ) hedeflerinden bahsederek, şunları kaydetti: “Defnenin ekonomiye kazandırılması ile ilgili projemiz devam ediyor. Bugün Türkiye, 42 bin ton civarında defne üretimi gerçekleştiriyor. Bu defne üretiminin ülke ekonomisine doğrudan veya dolaylı katkısı 1.8 milyar TL civarındadır. 800 hektarlık bir saha, yani 8 bin dönümlük bir saha, Orman Genel Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Cide bölgemizde şu ana kadar hiç kullanılmayan defne alanı işletme sahası olarak ilan edildi. Buraya da bir bütçe tahsis edildi. Burada artık defne üretilip Türkiye ekonomisine kazandırılacak. Gelişmeler o kadar güzel oldu ki bu saha 800 hektardan 2 bin 700 hektar gibi bir alana çıktı. Şu anda Cide’de rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor. Ayrıca o bölgede eğitim çalışmalarını sürdürüyoruz, bir kısmına verildi, vermeye de halen devam ediyoruz. Şu anda Türkiye’de üretilen defnenin sadece dörtte üçü Kastamonu’da üretilecek. Hedefimiz Doğu Karadeniz’de çay ne ise Batı Karadeniz’de de yani Kastamonu’da da defne o olsun. Bu yeni yatırım demektir, istihdam demektir, bu bölgesel kalkınmanın kendisi demektir. Biz, Kastamonu’dan yeni girişimcilerin buralara yönelmesini arzu ediyoruz. Çünkü farklı illerden bu noktada talepler olduğunu ve girişimde bulunduklarını biliyoruz ve basında yakından takip ediyor. Biz bu girişimlerin daha çok buraya akmasını istiyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz, biraz da girişimcilerimizin de cesaretlerini Kastamonu için göstermelerini bekliyoruz. Bal Ormanları kurulması noktasında Orman Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız istişareler sonucunda Kastamonu’da 2 adet Bal Ormanı alanı ilan edildi” dedi.

“Teknokent sayesinde geri dönen insanlarımız var”

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün ise, Girişim Vadisi Kuluçka Programı’nın öneminden bahsederek, Kastamonu Teknokent AŞ Teknoloji Transfer Ofisi başlığı altında 16 ofis kurulduğunu kaydetti.

Yenigün, şunları söyledi: “Teknokent Akademi Ofisimiz var; Gerek ihtisas sahasında gerek girişimcilik sahasında verilen bütün eğitimlerin organizasyonunu yapıyor. İstanbul Teknik Üniversitesine Teknokent kurulduğunda konteyner ve küçük odacıkların içerisinde kuruldu. Dünyada devasa büyük girişim şirketleri evlerinin bodrumlarından çıkan firmalar var. Start-Up küçükten başlayan işlerin devasa yerlere ulaşıyor. 750 metrekare bina içerisinde 16 ofisimiz var. 16 tane ofis 21 şirket ile büyüyor. Kastamonulu memleketine geri geliyor. Teknokent varmış burada üniversite sahadaymış, birikim ve üniversitenin entelektüel sermayesini insanların ihtiyacına hizmet vermeye başlıyormuş düşüncesiyle geri dönen insanlar var. Proje Destek Ofisimiz var; Proje kaynaklarına ulaşmada, onlara doğru doküman iletmede, oradan alınan projeleri doğru ilerletmesi ya da ortak paydaşları olan kişilere ulaşılmasında bu ofisimiz çalışma yapıyor. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu Ofisi; Bu platform düzenli olarak üniversitemiz öncülüğünde her ay ÜSİM Birimimiz altında iki haftada bir toplanıyor. Bunun içerisinde üniversitedeki akademisyenlerimiz var, diğer ofislerimizin temsilcilerinin tamamı var, KOSGEB temsilcisi, Sanayi Ticaret Odası İl temsilcisi, tarım ve orman müdürlükleri temsilcileri, TKDK ve ilgili tüm kurul ve kuruluşlar var. Sanayiye ulaşması gereken ya da insanların ihtiyaç duyduğu bütün kamu mekanizmaları bu ofiste bir araya geldi. Patent Destek Ofisi; Burası dünya liginde görünürlüğümüzü, seviyemizi gösteren bir ofis. Bütün patent başvuruları, coğrafi işaretleri, marka tescilleri vs. işlerini profesyonel olarak yapıyor. Bütün işlemleri ofisimiz yürütüyor ve bunun karşılığında bir kuruş dahi para almıyor. Bu muhteşem bir şey. Girişim Vadisi Ofisi; Bu da genç kardeşlerimizin gerek üniversitede son sınıfa gelen arkadaşlarımızı gerekse dışarıda iş kurmak ya da sahaya kendini odaklamak isteyen arkadaşlarımızı hem eğitmek hem şirketler kurdurmak hem de onları koruyup kolladığımız bir nevi kuluçka makinesi statüsündeki bir yapı. Son ofisimiz ise İnovatif Teknolojiler Ofisi. Bu ofisimiz de akıllı sistemler, yapay zeka uygulamaları, smart teknolojiler vb. sanayiye uygulama konusunda çalışmalar yürütüyor.”

Girişim Vadisi Kuluçka Programı tanıtıldı

Konuşmaların ardından Kastamonu Teknokent A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erol Tekin de, Girişim Vadisi Kuluçka Programı hakkında katılımcılara detaylı bir sunum gerçekleştirdi.