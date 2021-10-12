DeFacto, Gift Club programını hayata geçirdi

Trend ve modanın öncü markalarından DeFacto, DeFacto Gift Club programını hayata geçirdiğini duyurdu.

Son moda trendleri koleksiyonlarına yansıtan hazır giyim markası DeFacto, müşterilerine daha çok ayrıcalık ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunabilmek için DeFacto Gift Club programını hayata geçirdiğini duyurdu.

Marka tarafından yapılan açıklamada, “Programa üye olan müşteriler anında kazanmaya başlıyor. İlk alışverişten itibaren her alışverişin yüzde 3’ü Gift Puan olarak hediye edilirken, farklı kategorileri kapsayan Hoş Geldin Paketi ile 120TL değerinde ekstra Gift Puan kazanma fırsatı sağlanıyor. Üyelik tamamlandıktan sonra ilk alışverişe özel tüm indirimlere ek yüzde 10 indirim ve ücretsiz kargo ayrıcalıklarıyla birlikte, Doğum Günü ve Yıl Dönümü aylarında kişiye özel kat kat değerli Gift Puanlar ve daha fazlası DeFacto Gift Club dünyasında müşterileri bekliyor. Ayrıca, programdan gelecek planları arasında, stratejik marka iş birlikleri, sosyal sorumluluk projeleri ve özel etkinlikler yer alıyor”.

Programa, markanın mağazalardan, e-ticaret sitesinden ve mobil uygulamadan üye olunabildiği açıklandı.