Dardanel'in gelirleri ilk 9 ayında 828 milyon TL'ye ulaştı

İSTANBUL(AA) - Dardanel'in, 9 aylık dönemde satış gelirleri yüzde 25 artışla 828 milyon TL'ye ulaştı.

Dardanel'den, 3. çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, kârlılıkta da yakaladığı büyümeyi kaybetmeyen Dardanel, 2020 yılının ilk 9 ayında 93 milyon TL olan faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını (FAVÖK) 2021 yılının aynı dönemde 97 milyon TL'ye yükseltti.

Yakalanan bu başarıda, şirketin ağustos ayında yaptığı bedelli sermaye artırımının önemli bir rolü bulunuyor. Dardanel, bu sermaye artırımı ile öz kaynağını, geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 540 artarak 653 milyon TL’ye çıkardı.



Dardanel’in 2020 yıl sonunda 554 milyon TL olan kısa ve uzun vadeli borçları, yüzde 50 düşerek 286 milyon TL’ye gerilerken, 673 milyon TL olan aktifleri yüzde 40 artarak 940 milyon TL’ye yükseldi.





- "Kallimanis ile önümüzdeki süreçte önemli bir atılım gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz"







Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Dardanel’in her anlamda büyümesini sürdürdüğünü, bu büyümenin her parametrede sağlıklı olmasının kendileri için kritik önemde olduğunu belirtti.

Bir taraftan sermaye artırımın katkısıyla varlıkları büyütürken, diğer taraftan yatırımlara nefes almadan devam ettklerini aktaran Önen, "Dardanel olarak finansal açıdan son yılların en başarılı sonuçlarını yaşıyoruz. Sadece son 9 ayda kısa ve orta vadeli borçlarımızı yüzde 50 azalttık. Öz kaynaklarımız aynı süreçte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 540 arttı. Pazarda kârlı bir şekilde büyürken, finansal açıdan da hiç olmadığımız kadar güçlü bir noktada olmamız bizim için en büyük başarı." ifadelerini kullandı.

Önen, Dardanel’in sadece Türkiye’de değil, global pazarlarda da başarı hikayesi yazmaya devam ettiğini vurguladı.



Bu yıl Yunanistan’ın dondurulmuş deniz ürünlerinde pazar lideri G. Kallimanis’i bünyelerine katarak, önemli bir satın almaya imza atmayı başardıklarını hatırlatan Önen, şunları kaydetti:



"Dondurulmuş deniz ürünlerinin üretimi ve satışı konusunda yarım asra yaklaşan önemli bir deneyime sahip olan Kallamanis, üretim gücü ve teknolojisinin yanı sıra zengin ürün portföyü ve geniş ihracat ağıyla Dardanel’in global büyüme vizyonu için önemli bir role sahip. G. Kallimanis’in bünyemize katılması, ihracat hacmimizi önemli ölçüde etkileyecek. Kuzey Avrupa, Akdeniz ve Balkanlar’a ihracat yapan Kallimanis ile önümüzdeki süreçte önemli bir atılım gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz."