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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Kazakistanlı iş insanlarına yatırım çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, geçtiğimiz yıl Kazakistan’da en çok yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer almıştır. Kazakistan’ın Türkiye’deki yatırımları ise 729 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu vesileyle Kazakistanlı iş insanlarını ülkemizde daha çok yatırım yapmaya davet ediyorum" dedi.

Ekonomi 11.05.2022, 14:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Kazakistanlı iş insanlarına yatırım çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, geçtiğimiz yıl Kazakistan’da en çok yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer almıştır. Kazakistan’ın Türkiye’deki yatırımları ise 729 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu vesileyle Kazakistanlı iş insanlarını ülkemizde daha çok yatırım yapmaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kazakistan İş İnsanları Toplantısı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev arasında imzalanan ortaklık bildirisinin tarihi bir nitelik taşıdığını belirten Oktay, bildiri ile iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının bir adım daha öteye taşındığını kaydetti. Böylelikle Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin "geliştirilmiş stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilmesine karar verildiğini aktaran Oktay, "Savunma sanayiinden enerji, ulaştırma ve kültür alanına kadar ticaret ve yatırım potansiyelinden daha fazla faydalanma hususunda mutabık kalınmıştır. İnanıyorum ki toplantımızda ifade edilen görüşler ve öneriler önümüzdeki dönem ülkelerimiz arasındaki ticari bağların güçlenmesi için yol gösterici olacaktır. Geçtiğimiz mart ayında Kazakistan’a bir ziyaret gerçekleştirerek 4. Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi toplantısının altlığını oluşturmuştuk. İki ülke iş insanlarıyla hem dar çerçevede hem de geniş iş forumu vesilesiyle bir araya gelmiştik. Ziyaretimiz çerçevesinde gerçekleşen Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 12. Dönem toplantısının 68 maddelik eylem planı önemli bir yol haritası niteliğindedir" dedi.

Eylem planının hayata geçirilmesini yakından takip ettiklerini kaydeden Oktay, "Dün imzalanan Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Anlaşması ve Hizmet Ticareti Anlaşması Müzakere Çerçeve Belgesi ile iş insanlarımıza yeni fırsatlar sunarak, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha derinleştirmiş olacağız. Firmalarımızın karşılaştıkları bürokrasi daha da azalmış olacak. Yine geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kara Ulaştırma Karma Komisyonu’nda alınan kararlar memnuniyet vericidir. Asıl gayemiz, karayolu taşımalarında uygulanan geçiş belgelerinin herhangi bir güzergah geçiş şartına bağlanmaması ve orta vadede tamamen kaldırılmasıdır. Ezeli bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Kazakistan’ı Orta Asya bölgesinde en önemli siyasi ve ekonomik ortaklarımızdan birisi olarak görüyoruz. Kazakistan ile ticaretimiz 2021 yılında önemli bir ivme yakalayarak, bir önceki yıla göre yüzde 58 oranında artış göstermiş ve 5,3 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. 2022’nin ilk 4 ayında ikili ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artarak 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dün Cumhurbaşkanımızın da özellikle altını çizdiği 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine inşallah en kısa sürede ulaşacağız" açıklamasında bulundu.

Hedefler doğrultusunda iki ülke arasındaki ticaretin yeni sektörlerle genişletilmesi ve yeni işbirliği olanaklarının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Oktay, "Otomotiv yan sanayi, demir-çelik, makineler, elektrikli cihazlar, mobilyalar, temizlik malzemeleri, pastacılık ürünleri ve meyveler de dâhil birçok sektörde önemli potansiyel olduğunu değerlendiriyoruz. Ülkemizin Kazakistan’daki yatırımları, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar da değerlendirildiğinde 3,2 milyar dolar seviyesine ulaşmaktadır. Türkiye, geçtiğimiz yıl Kazakistan’da en çok yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer almıştır. Kazakistan’ın Türkiye’deki yatırımları ise 729 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu vesileyle Kazakistanlı iş insanlarını ülkemizde daha çok yatırım yapmaya davet ediyorum. Müteahhitlerimiz şimdiye kadar Kazakistan’da yaklaşık 27 milyar dolar değerinde 508 adet projeye imza atmıştır. Firmalarımız bundan sonra da Kazakistan’da gerçekleştirilecek her türlü altyapı ve üstyapı projesinde yer almaya hazırdır. Sizlerden de daha güçlü işbirlikleri, yeni ticari bağlar ve yeni açılımlar bekliyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için sizlerin daha sık bir araya gelmesi için öncülük edecek, başarı hikayelerinizi daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Biz sizlerin yolundaki taşları kaldırıp yükünüzü hafifletecek, yatırım fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmeniz için gerekli teşvik araçlarını sunmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ise, Kazakistan’ın bağımsızlık döneminde büyük başarılara imza attığını belirterek, "Ukrayna ve Rusya’da yaşanan kriz bir kez daha göstermiştir ki orta koridor en güvenli, en iyi taşıma koridorudur. Bu koridorun geliştirilmesi yönünde biz bütün demir yolunu tamamladık. Gümrük geçişlerinin basitleştirilmesi, yol ücretlerinin kaldırılması, sembolik hale getirilmesi, bürokrasinin azaltılması, ortak kombine taşımacılığın hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, “Bu aracı en iyi şekilde kullanmanın yollarını bulmamız lazım. Bu tarihi ziyaret Türkiye-Kazakistan arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem açmıştır” diye konuştu.

Ankara’da bir otelde düzenlenen toplantıya Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bakan yardımcıları ve çok sayıda davetli katıldı.

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