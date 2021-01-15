Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hizmette tasarruf olmayacağının altını çizmek istiyorum. Vatandaşımızın bize emanet ettiği vergileri efektif kullanacağız. Yıl sonu bütçe açığımız 173 milyar lirayı bile bulmayarak, program hedefi olan 239 milyar liranın altında kaldı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yüksek faize karşıyım. Beni dinlerler dinlemezler o ayrı. Yüksek faizler ile bir yere varamayız. Ülkemize son aylarda yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Alacağımız kararlı tedbirlerle bütçe açığı konusunda kalıcı bir iyileştirme yapma amacındayız.”