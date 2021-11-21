banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Kars eksi 12’yi gördü, dereler dondu
Kars eksi 12’yi gördü, dereler dondu
Yumurta topukta ‘çırak’ sıkıntısı
Yumurta topukta ‘çırak’ sıkıntısı
Mesaide gazete okudu, tazminatsız kovuldu
Mesaide gazete okudu, tazminatsız kovuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti: Türkiye’nin en küçük ilçesi doğalgaza kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ziyarette sözünü verdiği doğalgaz, Türkiye’nin en küçük ilçesi Çelebi ilçesine kavuşturuldu.

Ekonomi 21.11.2021, 11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti: Türkiye’nin en küçük ilçesi doğalgaza kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ziyarette sözünü verdiği doğalgaz, Türkiye’nin en küçük ilçesi Çelebi ilçesine kavuşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale’nin Delice ilçesine 5 Şubat 2020 günü yaptığı ziyaret sırasında Türkiye’nin en küçük ilçesi olan Çelebi’ye doğalgaz ulaştırılacağı sözünü vermişti. Yaklaşık 2 yıl sonra çalışmalarının tamamlanmasıyla ilçeye doğalgaz getirildi. Yaklaşık bin nüfuslu ilçenin yüzde 80’ni doğal kullanmaya başladı. İlçede yaşayan vatandaşlar ise en çok soba ve kömür derdinden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, İl Başkanı Mustafa Kaplan, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara ve beraberindeki heyet, Erdemir ailesini ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. AK Parti Milletvekili Ramazan Can, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Delice, Keskin, Çerikli ve Çelebi ilçelerine verdiği doğalgaz sözünün yerine getirdiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın sözü yerde kalmadı"

Kırıkkale halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Can, "Cumhurbaşkanımıza Kırıkkale ve Çelebi halkına temsilen teşekkür ediyoruz. ’Kader gayrete aşıktır’ diye de bir söz vardır. Belediye başkanımızın gayretleri, takipleri bugün meyvesini verdi. Bu manada il başkanımız da bu konuyu gece gündüz dile getirdi ve takip etti. Doğalgaz çok önemli, bu teyzeciğim burada kova kaldırıyor, kömür tozu, zaten yaşlı doğalgazın gelmesi bu manada özellikle ablalarımız teyzelerimiz için bir velinimet. İkincisi, yatırımcı anlamında doğalgazın gelmesiyle Çelebi’nin çehresi değişecek. Buraya süt fabrikası tesisleri kurdu Adalet Bakanlığı cezaevleri işletecek. Burada tarımcılık ve hayvancılık gelişiyor ve doğalgaz ile birlikte ciddi yatırımcı çekecek. Bu manada da takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın sözü yerde kalmadı, sözü yerine geldi" dedi.

"Vatandaşlarım şu anda doğalgaz kullanmaya başladı"

İlçende yüzde 80’inin doğalgaz kullanmaya başladığını dile getiren Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir, "Cumhurbaşkanımız ilçemize doğalgaz sözünü vermişti. Bugün de doğalgazımızı ilçemize getirdik. Kendilerine ilçem adına teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen başta Milletvekilimiz Ramazan Can, İl Başkanımız, Yunus valim, teşekkür etmek istiyorum, emekleri var. Allah razı olsun, bizlere destek verdiler. Şuanda doğalgazımızı yaktık. Vatandaşlarımızda şuanda doğalgaz kullanmaya başladı. İlçemizin yüzde 80’ine doğalgazı vermiş durumdayız. İnşallah 2020 senesinin Mayıs ayında da ilçemizin tamamını doğalgaza kavuşturacağız" diye konuştu.

"Şimdi basıyoruz, düğmeye çayımızı koyuyoruz"

Soba ve kömür derdinden kurtulduklarını dile getiren Gülişar Erdemir (60) isimli vatandaş, "Doğalgazımız geldi çok şükür. Önceden soba yakıyorduk, kömürle, kovayla uğraşıyorduk çok zor şartlar altında. Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sözünü verdi. İl Başkanımızdan, milletvekilimizden, Allah bin kere razı olsun. Şimdi basıyoruz düğmeye çayımızı koyuyoruz. Yemeğimizi üstüne koyuyoruz. Önceden tüp biter, yemek ocakta kalırdı. Misafirin gelir, tüpün biter, kalırsın. Çok şükür Çelebi ilçesinin hayalinde olmayan bir şey gerçekleşti. Allah’a bin şükür. Şu anda evimiz ısınıyor. 30 derecede, evimizin her tarafı sıcak" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Alanyaspor 13 24
4. Konyaspor 12 23
5. Başakşehir 13 21
6. Galatasaray 12 21
7. Beşiktaş 13 20
8. Fenerbahçe 12 20
9. Karagümrük 12 19
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Erzurumspor 12 25
5. Bandırmaspor 12 22
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 11 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 12 14
12. Menemenspor 12 14
13. Gençlerbirliği 12 14
14. Boluspor 12 13
15. Denizlispor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Liverpool 12 25
3. Man City 11 23
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. M. United 12 17
8. Brighton 12 17
9. Crystal Palace 12 16
10. Tottenham 11 16
11. Everton 11 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 11 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Sevilla 13 28
2. Real Sociedad 13 28
3. Real Madrid 12 27
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 13 21
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6