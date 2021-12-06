Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna yanıt:

'İşçimizi zora sokamayacağız. İnşallah en uygun olanına karar vereceğiz. Şu anda Sayın bakan işçi ve işveren kesimiyle görüşmeleri yapacaklar. Bu görüşmelerle birlikte bir yere varacaklar. Bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir? Biz bunları bir görelim. Daha önce de söylediğim gibi biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da en idealini gerek brüt gerek net masaya yatıracağız. Sonra da en nihai kararı vereceğiz. Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren de bu kararla memnun olması lazım. Çünkü yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme. Bizim burada hem işçinin emeğine hem de işverene ihtiyacımız var.'

- Şu anda Ticaret Bakanımız da burada. Özellikle benim en çok rahatsız olduğum konu, stokçuluk. Biliyorsunuz bizim dinimizde de haramdır. Görüyoruz ki stokçuluk yapan var. Otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Sıfır otomobiller depolanıyor. Hele hele gıda da stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil.