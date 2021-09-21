Cumhurbaşkanı Erdoğan: “ABD ile ikili ticaret hacmimizin yılsonunda 25 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz”

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 11. Türkiye Yatırım Konferansı Gala Yemeği, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, T.C. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin Vaşington Büyükelçisi Murat Mercan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ın ev sahipliğinde 20 Eylül 2021 tarihinde New York’ta gerçekleştirildi.

Türk ve Amerikan iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katıldığı Gala Yemeği’nde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekilerek iş birliği çağrısında bulunuldu. Bu yıl on birincisi gerçekleştirilen Türkiye Yatırım Konferansı Gala Yemeği’nde, aralarında Türk iş dünyasının önde gelen temsilcileri ile birlikte dünyanın önde gelen yatırım şirketleri ve fon yöneticilerinin yanı sıra ABD’li üst düzey yöneticilerin yer aldığı 300’e yakın konuk ağırlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Esnek ve yüksek üretim kapasitemiz, Amerikan firmaları için birçok fırsat barındırıyor”

11. Türkiye Yatırım Konferansı Gala Yemeği’nde konuşan T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı Mayıs ayında bazı Amerikan şirketlerinin yöneticileriyle video konferans yoluyla fikir alışverişinde bulunduğunu, yeni iş birliği ve yatırım imkânlarını ele aldıklarını hatırlatarak, bu kez de DEİK/Türkiye – ABD İş Konseyi'nin Amerikan iş dünyasının değerli temsilcileriyle bir araya gelmelerine imkân sağladığını dile getirdi. Türkiye ve ABD’nin iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefik olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Bu çok özel ve sağlam temellere dayanan iş birliğimiz, yıllardır dünyanın birçok coğrafyasında barışa, istikrara ve güvenliğe katkı sağlamıştır. Son dönemde yaşanan kritik gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın önemini ve kıymetini bir kez daha göstermiştir. Kişisel ilişkilerde olduğu gibi devletler de zaman zaman bazı konularda görüş ayrılıkları yaşayabilir. Biz, bunların dayanışma ve karşılıklı saygı çerçevesinde diyalog yoluyla aşılabileceğine inanıyoruz. Değerli dostum Başkan Biden ile 14 Haziran'da Brüksel'de yaptığımız samimi ve kapsamlı görüşmede bu konudaki ortak irademizi teyit ettik. Sayın Başkanla ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinin hem mümkün hem de gerekli olduğu hususunda tam bir mutabakat içindeyiz. İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara ulaştırmaya yönelik kararlılığımızı beraberce vurguladık. Bu rakamın, doğru adımların atılması halinde rahatlıkla erişilebilecek gerçekçi bir hedef teşkil ettiğinden hemfikiriz.

Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret hacmi salgın şartlarına rağmen geçen sene 21 milyar dolara yükseldi. ABD, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 3’üncü sırada yer alıyor. İkili ticaret hacmimizin, bu yılsonunda 25 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Ülkemiz salgın dönemi boyunca küresel tedarik zincirlerinin güvenilir bir halkası olduğunu göstermiştir. Ülkemizi sivil, daha demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma hedefiyle başlattığımız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uluslararası yatırımcıların ülkemizde güvenle yatırım yapmaları için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Esnek ve yüksek üretim kapasitemiz, özellikle tedarik zincirleri ve arz güvenliği bakımından Amerikan firmaları için birçok fırsat barındırıyor" diye konuştu.

Mehmet Muş: “ABD gibi stratejik ortaklarımızla ticaret ve yatırım ilişkilerimizi geliştirmeye devam etmek istiyoruz”

T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin yakın geçmişte küresel ve bölgesel sorunların gölgesinde kalmadan ciddi ekonomik atılımlar yaptığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Son 20 yılda gerek siyasi gerek ekonomik gerilimlerle sınanan Türkiye ekonomisi yaşanan bütün zorlukları sağlıklı biçimde bertaraf etme başarısı göstermiştir. Türkiye ekonomisinin uzun vadeli vizyonu, dijital dönüşümünü tamamlamak, en güncel üretim teknolojisine sahip olmak ve rekabet gücü yüksek, lojistik ve hukuki altyapısı güçlü bir üretim ve ticaret üssü konumunu pekiştirmektir. Biz ileriye doğru adımlarımızı atarken küresel ölçekte ABD gibi stratejik ortaklarımızla ticaret ve yatırım ilişkilerimizi geliştirmeye devam etmek istiyoruz. ABD ile önümüzdeki dönemde her düzeyde gerek ikili ticaretimizi ilgilendiren birçok konuda gerek çok taraflı ticaret sisteminin geliştirilmesini teminen birlikte yeni çözüm yolları bulacağımıza inanıyoruz” dedi.

Nail Olpak: “Karşılıklı ticaret hacmindeki artış için gerekli sıçramanın yolu, eyalet merkezli yaklaşımımızdan geçiyor”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise, “ABD eylem planımızı çok yönlü ve dinamik bir perspektifle ele alıyoruz. Eyaletleri merkeze alan bir yaklaşımla iş dünyamıza daha fazla destek olacağız. An itibariyle DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi’mizin 7 eyalette komite yapılanması var ve bu sayıyı, öncelikle bu yılsonuna kadar 13’e çıkarmak arzusundayız. İnanıyoruz ki, Türkiye ve ABD’nin karşılıklı ticaret hacmindeki artış için gerekli sıçramanın yolu, eyalet merkezli yaklaşımımızdan geçiyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi hedefinin yanı sıra sosyal meselelere karşı da iş birliği içinde olunması gerektiğini vurgulayan Olpak, Atlas Okyanusu'nu uçakla tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart’ın “Yapacak yüreği olan herkesin, uçacak okyanusları vardır” ifadelerini hatırlatarak “Kalplerinde başarı inancı olan Türk ve Amerikan iş dünyası temsilcileri olarak, hem sosyal hem de iktisadi meselelerde iş birliğimizi daha yukarıya taşıyarak, ortak çıkarlarımıza hizmet edebilmek için aşacak daha çok okyanusumuz; ama onları aşabilecek sağlam yüreklerimiz var” dedi.

Yalçındağ: “Türk girişimcisinin tecrübesi ortada, cesareti ortada, başarısı ortada… İstiyoruz ki, Amerikalı dostlarımız da bu başarıya ortak olsunlar.”

DEİK/Türkiye – ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Covid-19 salgını önlemleri sebebiyle iki senedir organize edilemeyen Türkiye Yatırım Konferansı Gala Yemeği’nin bu sene T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilebilmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Küresel salgına bağlı değişen alışkanlıklara rağmen TAİK’in önceliklerinden asla ayrılmadığına dikkat çeken Yalçındağ, “İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere daha fazla nasıl katkı sağlayabileceğimizi sorgulayarak yeni fırsatların önünü açmaya gayret ettik. Küresel salgın sebebiyle tedarik zincirindeki büyük kırılmaları zamanında ve doğru yorumlayarak, Türkiye ve ABD arasında olgunlaşmayı bekleyen alanlara katkı sunmayı görev edindik” dedi.

Yıllık bazda görünen artışa rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin potansiyelini yansıtmadığına değinen Yalçındağ, “TAİK olarak, ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırımların hak ettiği seviyelere ulaşabilmesi için proaktif davranıyor, başarı odaklı projeler üretiyoruz. Sadece ticaret ve yatırımların değil, aynı zamanda üçüncü ülkelerde ortak girişimlerin de önünü açıyoruz” dedi. Savunma sanayii ve teknoloji alanında yapılan yatırımlara da dikkat çeken Yalçındağ, “Türk girişimcisinin tecrübesi ortada, cesareti ortada, başarısı ortada… İstiyoruz ki, Amerikalı dostlarımız da bu başarıya ortak olsunlar. Daha büyük başarıların haklı gururunu birlikte yaşayalım” dedi.

11. Türkiye Yatırım Konferansı Gala Yemeği’ne; TEB Holding, THY ve Kibar Holding platin sponsor; Halkbank, Hepsiburada, IC İçtaş, Limak Holding, TAV ve Trendyol altın sponsor; Getir, TBNG, Turkcell, TUSAŞ, Transatlantic Petroleum ve Yemeksepeti ise gümüş sponsor oldu.