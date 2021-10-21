Colendi Üst Yöneticisi Tekmen, finansal hizmetlerdeki rekabetin yapısını anlattı:

İSTANBUL (AA) - Colendi Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Tekmen, Webrazzi Summit 2021'de, finansal hizmetler sektöründeki rekabet yapısının dönüşümü ve geleceği hakkında değerlendirmede bulundu.

Colendi'den yapılan açıklamaya göre, bu sene hibrit bir modelle hem online hem de offline olarak gerçekleşen konferansta, teknoloji odağında girişimler ve yatırım dünyası ile birlikte teknoloji şirketlerinin dönüşüm hikayeleri gibi gündemi oluşturan pek çok konu başlığı ele alındı.

Türkiye girişimcilik ve teknoloji ekosisteminin en etkili konferanslarından biri olan Webrazzi Summit 2021, Colendi'nin platin sponsorluğunda dün gerçekleşti. Dönüşüm içerisindeki finansal hizmetlerin geleceğine odaklanan "Finansal Hizmetlerde Sektörün Rekabet Yapısı Değişecek" panelinde yer alan Colendi Kurucu Ortağı ve CEO'su Bülent Tekmen, sektörde bulundukları konum, oluşan fırsat alanları ve gelecek hedefleri konusunda bilgiler verdi.

- "Her şirket bir FinTech şirketine dönüşecek"

Webrazzi Kurucu ve CEO'su Arda Kutsal'ın, Colendi'nin 30 milyon dolarlık yatırım toplayarak FinTech alanında en büyük seri A yatırımı alması ve değerlemesini 150 milyon ABD dolarına taşımasının ardından sektörde nasıl konumlandığı sorusunu yanıtlayan Tekmen, yarının finansal dünyasının getireceği yıkıcı ortama ve oluşan yeni ihtiyaçlara dikkati çekti.

Rekabet koşullarının büyük bir hızla değiştiği günümüzde, şirketlerin sektör fark etmeksizin hizmetlerini yeniden şekillendirme çabası içerisinde yer aldığını belirten Tekmen, şunları kaydetti:

"Colendi'yi ilk başta blockchain yapısı ile kurgulamıştık. Şimdi hem merkezi hem de merkezi olmayan yapıda ilerliyoruz. İlk günden beri benimsediğimiz 'Her şirket bir FinTech şirketine dönüşecek!' söylemi, gerçekten inandığımız ve bu vizyonun arkasında durduğumuz bir yapı. Bugün stratejik iş ortaklarımıza, ortak girişimlerimize, bize güvenen yatırımcılarımıza ve geldiğimiz noktaya baktığımızda doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Son dönemde sıkça konuştuğumuz, Londra merkezli finansal 'superapp' girişimi Revolut’un değerlemesini 33 milyar dolara yükseltmesi, Brezilyalı FinTech Nubank’in Warren Buffett tarafından yatırım alması, yakın geleceğin eski dünya kurallarının yıkıldığı bir yapıda ilerleyeceğinin göstergesi. Yarın görebileceğimiz bambaşka bir hikâyenin altyapısında da bu yolun izleneceğini ve bankaların bu yıkıcı yapı içerisinde çok zor durumda kalacaklarını düşünüyorum. Bankalar, sert regülasyonlar sebebiyle sıkışmış durumdalar ve haklı olarak inanılmaz bir iş yükü ile karşılaşıyorlar. Diğer yandan dünyanın onlara olan ihtiyacı da yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Dönüşümle eş zamanlı olarak hayatımıza giren kripto paraların insanların finans dünyasına bakışını ne kadar etkilediğini görüyoruz. Bankaların bu mevcut yıkıcı rekabet ortamında sundukları API'ler ile üçüncü parti kurumların finansal hizmetler geliştirmesine izin vermeyen veya zorlaştıran bir yapı sunma ısrarları bana gerçekdışı geliyor. Çünkü bunun er ya da geç olacağını, bundan bir kaçış olmayacağını biliyorlar."

Tekmen, şirketlerinin yapısına ilişkin, "Colendi’nin geldiği ve gideceği noktada verimliliğin dışında, her şirketin kendi finansal ihtiyaçları kadar, bireylerin de ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir yapı bulunuyor. İhtiyaç duyulan güveni, matematikle ve programlanabilir parayla entegre edebilecek dünyalara hazırlıyoruz. Vizyonumuz doğrultusunda altyapımızı ve teknolojimizi, son kullanıcıya yönelik platformlarda buluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Edindiğimiz bilgi ve tecrübe ile sınırları aşıyoruz"

Türkiye'den bir ürün çıkarma kabiliyetinin çok değerli olduğunun altını çizen ve Colendi ile elde ettikleri bilgi ve tecrübeyi yeni coğrafyalara açtıklarını belirten Tekmen, "Türkiye'de iş ortaklarımızla ve ortak girişimlerimizle edindiğimiz deneyimi, yeni coğrafyalara sunmaya odaklandık. Hedeflerimiz doğrultusunda yurt dışına açılmanın ilk adımını da atarak merkezimizi İngiltere’ye taşıdık ve Ian Hannam'ın Colendi UK Yönetim Kurulu Başkanlığına geldiğini duyurduk. Türkiye'de geliştirdiğimiz teknolojiyi ve ürünleri, İngiltere ve Ukrayna'daki şirketlerimiz üzerinden de kullanıma sunuyoruz. Colendi’nin bundan sonraki hedefi, Türkiye’deki büyümesini artırarak sürdürmek ve yurt dışındaki gücünün kapsamını genişletmek olacak." ifadelerini kullandı.