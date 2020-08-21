ÇKS Kayıt yaptırmayan çiftçiler TMO’ya fındık satamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Bununla birlikte Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydını yaptıramayan çiftçiler için müracaat süresi 1 Eylül'e kadar uzatılmış oldu.



Çiftçilerin başvuru yapmadıkları takdirde TMO’ya fındık satamayacaklarını belirten Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk; “2020 yılı ÇKS kayıtlarını yaptırmayan çiftçilerimiz vardı. Genel merkezimizin çalışmaları doğrultusunda Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile yapılan görüşmelerde 1 Eylül tarihine kadar Bankalar Kurulu kararı ile Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olamayan çiftçilerimiz için tarih uzatılmıştı. Fakat resmi gazetede yayınlanmadığı için bugüne kadar herhangi bir işlem yapamıyorduk. Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası olarak bugün itibari ile resmi gazetede yayınlandı. Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası birlikte hareket ederek çalışmaya başladılar. 10 günlük bir süre var. Çiftçilerimiz için çok önemli bir şeydir bu. Aksi takdirde herhangi bir destek alamazlar. Toprak Mahsulleri Ofise ise fındık veremezler. Onun için son 10 günlük bir süre içerisinde çiftçilerin mutlaka ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir” diye konuştu.