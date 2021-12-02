CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 7 yeni akülü sandalye şarj istasyonu kurmayı hedefliyor

ANKARA (AA) - CK Enerji Boğaziçi Elektrik, İstanbul Avrupa Yakası'nda 24 merkezi noktaya kurduğu akülü sandalye şarj istasyonlarına, gelecek yıl 7 yeni istasyon daha ekleyerek toplam istasyon sayısını 31'e çıkarmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ücretsiz hizmet veren istasyonlar sayesinde Avrupa Yakası'nda engelli vatandaşların şarj istasyonlarına ulaşımı kolaylaşacak.

CK Enerji çatısı alında yer alan 3 görevli tedarik şirketi tarafından yürütülen "Hayatı Aydınlat" projesinin İstanbul Avrupa Yakası ayağını üstlenen CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in merkezi noktalara kurduğu akülü sandalye şarj istasyonu sayısı bu yıl 24'e, "engelsiz hat" uzunluğu da 175 kilometreye ulaştı.

İlk etapta 1'i Çağlayan'daki Genel Müdürlük binasının önünde, 12'si ise Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki duraklar olmak üzere 13 noktada akülü sandalye şarj istasyonu kuran CK Enerji Boğaziçi Elektrik, bu istasyonlara Taksim, Yenikapı, Sanayi Mahallesi, Başakşehir Metro Durağı, Capacity AVM, Kanyon AVM, Zeytinburnu Engelliler Müdürlüğü, Kasımpaşa Camisi Önü, Şirinevler Beyaz Masa, Sefaköy Metrobüs Durağı ve son olarak Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'ndaki Çağlayan metro istasyonunu ekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumsal farkındalık için önemli bir tarih olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda çalışanlarımızın desteği ile başlattığımız “Hayatı Aydınlat Projesi” bizim için özel bir yere sahip. İstanbul Avrupa Yakası'nda insan trafiğinin yoğun olduğu, metro hatlarına yakın, merkezi noktalara engelli vatandaşlarımızın günün her saatinde ücretsiz olarak yararlanabileceği akülü sandalye şarj istasyonları kuruyoruz. Halen 24 noktada hizmet veren istasyon sayımızı 2022 yılında 31'e çıkarmayı planlıyoruz. Belediyelerimiz ile iş birliği içinde doğru noktayı belirleyip, daha fazla vatandaşımızın bu istasyonlarımızdan yararlanması için çalışmalarımız devam ediyor."