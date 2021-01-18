Çin ekonomisi geçen yıl 2.3 oranında büyüdü

Çin’in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH), 2020’de geçen yıla göre yüzde 2,3 oranında büyüyerek 100 trilyon yuanı aştığı bildirildi. Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında, Çin ekonomisinin 2020’de yüzde 2,3 büyüdüğü, GSYİH’nin 101 trilyon 598 milyar 600 milyon yuana (15,42 trilyon dolar) ulaştığı açıklandı.



Çeyreklik dilimler bazında incelendiğinde, GSYİH’de birinci çeyrekte yüzde 6,8’lık düşüş, ikinci çeyrekte yüzde 3,2 artış, üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüme, dördüncü çeyrekte ise yüzde 6,5 artış kaydedildi.



Açıklamada, istihdam ve halkın yaşam koşullarının güvence altına alınmasıyla Çin’in ekonomik faaliyetlerinin iyileştiği, ekonomik ve sosyal kalkınma bakımından büyük görevlerin beklentilerin aksine daha iyi tamamlandığı belirtildi. Çin hükümetinin Covid-19’un etkilerini en aza indirip büyüme ve istihdam konularında istikrarı korumak için harcamaları artırma, vergi indirimi ve bankaların karşılık oranları ile borç faiz oranlarını düşürme gibi önlemler aldığı ifade edilen açıklamada, salgının kontrol altına alınmasıyla fabrikaların yeniden faaliyete geçtiği, okulların ve turistik mekanların açıldığı kaydedildi.



Verilere göre, katma değerli sanayi üretimi yüzde 2,8 arttı, sabit varlık yatırımı yüzde 2,9 yükseldi. Pandemi nedeniyle perakende satışlar yüzde 3,9 düştü. İdare, ekonomik göstergelerin beklentileri aşmasına rağmen salgın durumundaki ve dış ortamdaki değişikliklerden ötürü bazı alanlarda belirsizliklerin mevcut olduğunu, bu nedenle hükümetin salgını kontrol altında tutmak ve ekonomik gelişme sonuçlarını sürdürmek için ilave tedbirler alacağını duyurdu.