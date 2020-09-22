Çin, Beijing, Hunan ve Anhui’de üç yeni serbest ticaret bölgesi kuracak

Çin’de kabine işlevi gören Devlet Konseyi, başkent Beijing, Hunan ve Anhui’de üç yeni pilot serbest ticaret bölgesi (FTZ) kurulmasına dair bir ana plan açıkladı. Ülkenin dışa açılma seviyesinin yükseltilmesini hedefleyen planda, her pilot bölge için öncelikli alanlar belirlenirken, bölgelere daha geniş reform alanları tanınması sözü verildi. Plana göre, Beijing pilot serbest ticaret bölgesinde küresel etkiye sahip bir inovasyon merkezinin inşa edilmesine destek verilirken, hizmet ticaretinin ve dijital ekonominin geliştirilmesi de teşvik edilecek.



Hunan eyaletinde kurulacak pilot serbest ticaret bölgesinde ise birinci sınıf bir üretim alanının inşasının yanı sıra Yangtze Nehri Ekonomi Kuşağı ile Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi’ni bağlayan bir uluslararası ticaret ve yatırım koridoru oluşturulmasına odaklanılacağı aktarıldı. Bölgedeki faaliyetlerde, Çin ile Afrika kıtası arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin de öne çıkartılacağı kaydedildi.



Anhui eyaleti pilot serbest ticaret bölgesinde ise öncelikli alanların, bilimsel ve teknolojik inovasyonun entegrasyonu ile reel ekonominin gelişmesi olacağı bildirildi. İlgili plana göre, söz konusu pilot bölgede, ileri üretim ve yeni gelişen stratejik sektörlere odaklanılmasının yanı sıra Yangtze Nehri Deltası’nın entegre kalkınmasının da ilerletilmesi için projeler yürütüleceği ifade edildi.



Devlet Konseyi, ayrıca Zhejiang eyaletindeki pilot serbest ticaret bölgesinin kapsadığı alanın da genişletilmesine karar verdi. Bölgede, yeni tip uluslararası ticaret merkezi ile uluslararası nakliye ve lojistik merkezinin inşa edilmesinin planlandığı aktarıldı.