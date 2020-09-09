banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
"Uzaktan eğitim tatil olarak algılanmamalı"
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Çiftçiye 11 milyon lira destek paketi

CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI TARAFINDAN, ESKİŞEHİR’DE MAYIS-HAZİRAN AYLARINDA YAŞANAN OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI ÜRÜNLERİ ETKİLENEN ÇİFTÇİLERE YÖNELİK 11 MİLYON LİRALIK DESTEK PAKETİ ONAYLANDI

Ekonomi 09.09.2020, 12:17
2
Çiftçiye 11 milyon lira destek paketi

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından, Eskişehir’de Mayıs-Haziran aylarında yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı ürünleri etkilenen çiftçilere yönelik 11 Milyon liralık destek paketi onaylandı.

2020 yılının Mayıs- Haziran aylarında etkili olan dolu ve don olaylarından dolayı pancar, buğday ve arpa gibi birçok ürün zarar görmüştü. Çiftçilerin mağdur olmaması için yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından 11 Milyon liralık destek paketi onaylandı. Eskişehirli çiftçiler adına konuyla ilgilenen yetkililere teşekkür eden Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Mayıs ve Haziran aylarında olan don ve dolu afetlerinden sonra odalarımız ve tarım ilçe müdürlüklerimiz tarafından hasar başvuru dilekçeleri alındı. Eskişehir valimizin girişimleriyle zarar gören çiftçilerimize Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından 11 milyon lira destek paketi onaylanmıştır. Cumhurbaşkanımıza, valimize ve ilgilenen milletvekillerimize çiftçilerimiz adına teşekkür ederim" diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2020
İmsak 05:04
Güneş 06:32
Öğle 13:06
İkindi 16:41
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0