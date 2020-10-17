Çiçeği burnunda AB Türkiye Delegasyonu Başkanı’nın ilk ziyareti Gaziantep’e oldu
AVRUPA BİRLİĞİ (AB) TÜRKİYE DELEGASYON BAŞKANLIĞI'NA ATANAN VE ATAMAYLA İLGİLİ İYİ NİYET MEKTUBUNA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN CEVAP BEKLEYENEN NİKOLAUS MEYER LANDRUT, İLK ZİYARETİNİ GAYRİ RESMİ BİR PROGRAM İLE GAZİANTEP'E YAPTI. ZİYARETTE LANDRUT, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TARAFINDAN YAPTIRILAN VE AB BÜTÇESİYLE İNŞAATINA BAŞLANAN MEKANİK BİYONUK AYRIŞTIRMA MERKEZİ'NDEKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanlığı’na atanan ve atamayla ilgili niyet mektubunun gönderildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan cevap bekleyenen Nikolaus Meyer Landrut, ilk ziyaretini gayri resmi bir program ile Gaziantep’e yaptı. Ziyarette Landrut, Birleşmiş Milletler tarafından yaptırılan ve AB bütçesiyle inşaatına başlanan Mekanik Biyonuk Ayrıştırma Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.
Almanya’nın Fransa Büyükelçisi olan Nikolaus Meyer Landrut, yaklaşık 1.5 ay önce atandığı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanlığı görevinin ardından geldiği Ankara’dan ilk ziyaretini Gaziantep’e yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a niyet mektubu ile ataması bildirilen Landrut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan henüz cevap gelmemesi nedeniyle Gaziantep’e ziyaretini gayri resmi bir program ile gerçekleştirdi. Büyükelçi Landrut Birleşmiş Milletler tarafından AB fonlarıyla inşaatı süren Mekanik Biyonik Araştırma Merkezi’nde inceleme yaptı.
Projenin paydaşları ve inşaatı yapan firma temsilcileri ile de görüşen Landrut, çalışmalar hakkında bilgi alarak, kente geldiği özel uçak ile Gaziantep’ten ayrıldı.
Tekrar gelecek
Merkezin inşaat çalışmaları hakkında bilgi alan Landrut’un, gayri resmi ziyaret olması nedeniyle protokolün katılmasını istemediği öğrenilirken, çalışmalardan memnun kaldığını ve projeyi önemsediklerini söylediği belirtildi. Türkiye genelinde toplam 5 milyon euroluk AB yatırımlarının yapıldığını da kaydeden Landrut, tüm projeleri yerinde inceleyerek, çalışmaları yakından takip edeceğini belirtti. Landrut, yapımı devam eden ayrıştırma merkezinin son durumunu görmek amacıyla resmi bir ziyaret ile tekrar Gaziantep’e gelmek istediğini de kaydetti.
Merkezde hem bio gaz hem de gübre üretilecek
Büyükelçi Landrut’un baret giyerek inceleme yaptığı Mekanik, Biyonik Ayrıştırma Merkezi’nde ise çöplerdeki evsel atıklar ile biyolojik, mekanik atıklar ayrıştırılacak. metal atıkların geri dönüşümünün sağlanacağı tesiste Biyolojik atıklardan ise biogaz ve gübre elde edilecek.BM tarafından AB fonları ile yapılan ve çalışmaların son sürat devam ettiği tesis, 2021 yılının Haziran ayında tam kapasite olarak hizmete girmesi hedefleniyor. Hizmete girmeden önce 3 aylık test ve deneme amaçlı işletilecek olan tesisin tam kapasite hizmete girdiği Haziran ayında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne hibe edileceği planlanıyor.
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