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CHP'nin asgari ücret önerisi Yüzde 40!

Asgari ücrete yapılacak olan zam oranı beklentisine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, oranın yüzde 40 olması gerektiğini söyledi.

Ekonomi 17.06.2022, 11:20
CHP'nin asgari ücret önerisi Yüzde 40!

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin en az 5 bin 225 TL olması gerektiğini söylemişti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise yaptığı son açıklamalarla asgari ücretin daha fazla olması gerektiğini söyledi.

5 bin 225 liradan 6 bin liraya

Ara zammın enflasyonun altında olmaması gerektiğini belirten Öztrak, net 4 bin 253 lira olan asgari ücretin, yüzde 40 artarak yaklaşık 6 bin liraya kadar yükselmesi gerektiğini söyledi.

#CHP #zam #asgari ücret
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