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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ocak-Mayıs 2022 döneminde bütçe 124,6 milyar lira fazla vermiş olup bu durum, mali disiplinin devam ettiğini teyit ediyor. Önümüzdeki süreçte de kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz&
CHP'nin asgari ücret önerisi Yüzde 40!
Asgari ücrete yapılacak olan zam oranı beklentisine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, oranın yüzde 40 olması gerektiğini söyledi.
Ekonomi 17.06.2022, 11:20
Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin en az 5 bin 225 TL olması gerektiğini söylemişti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise yaptığı son açıklamalarla asgari ücretin daha fazla olması gerektiğini söyledi.
5 bin 225 liradan 6 bin liraya
Ara zammın enflasyonun altında olmaması gerektiğini belirten Öztrak, net 4 bin 253 lira olan asgari ücretin, yüzde 40 artarak yaklaşık 6 bin liraya kadar yükselmesi gerektiğini söyledi.