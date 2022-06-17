CHP'nin asgari ücret önerisi Yüzde 40!

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin en az 5 bin 225 TL olması gerektiğini söylemişti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise yaptığı son açıklamalarla asgari ücretin daha fazla olması gerektiğini söyledi.

5 bin 225 liradan 6 bin liraya

Ara zammın enflasyonun altında olmaması gerektiğini belirten Öztrak, net 4 bin 253 lira olan asgari ücretin, yüzde 40 artarak yaklaşık 6 bin liraya kadar yükselmesi gerektiğini söyledi.