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Çevikel: “Umutlarımız 2021 yılının ikinci yarısı için”

Umutlarla başlayan 2020 yılının pandemi ile birlikte zorlu bir yıla döndüğünü ifade eden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Aşının Türkiye’de uygulanmaya başlaması ile birlikte de 2021 yılının ikinci yarısından sonra bir hareketlilik, canlılık yaşanması çok doğal. Umutlarımız 2021 yılının ikinci yarısından sonrası için” dedi.

Ekonomi 29.12.2020, 13:36
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Çevikel: “Umutlarımız 2021 yılının ikinci yarısı için”

Umutlarla başlayan 2020 yılının pandemi ile birlikte zorlu bir yıla döndüğünü ifade eden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Aşının Türkiye’de uygulanmaya başlaması ile birlikte de 2021 yılının ikinci yarısından sonra bir hareketlilik, canlılık yaşanması çok doğal. Umutlarımız 2021 yılının ikinci yarısından sonrası için” dedi.

Covid 19 pandemisi ile birlikte dünyanın sağlık ve ekonomik olarak etkilendiği 2020 yılı sona ererken değerlendirmede bulunan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “ABD Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarında anlaşmaya varılması ve Brexit konusunda sağlanan mutabakat nedeni ile dünya ekonomisi 2020 yılına iyimser girdi” dedi. 2020 yılında dünya ekonomisinin beklenmedik bir salgın ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Çevikel, “Son yüzyılın en sert daralması ile karşı karşıya kalındı. Dünyaya hızla yayılan pandemi nedeni ile yılın ikinci çeyreğine başlarken dünyada kapanmalar yaşandı. Türkiye olarak bizler de 2020 yılına daha hızlı büyüme hedefi ile başladık. 2020 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 4,4 büyüdü. Nisan ve mayıs aylarındaki kapatmalar ile iktisadi ve sosyal faaliyetlerde ikinci çeyrekte ekonomi yüzde 9,9 daraldı” diye konuştu.

Pandeminin ülkemizde görüldüğü 11 Mart’ın sonrasında yönetim kurulu ile yaptığımız değerlendirmelerin ardından Mart ayının sonunda Türkiye’de ilk olarak ‘DOSABSİAD Yönetim Kurulu olarak aldığımız ortak kararla işçi çıkarmayacağımızı taahhüt ediyoruz’ dedik. Bu çıkışımız kartopu gibi etkisini gösterdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Resmi Gazete’de yayınlanarak işten çıkarma yasağı haline geldi. Bu bizim için de gurur verici bir gelişme oldu” açıklamasında bulundu.

Uzman isimlerle üyeler buluştu

Bireysel ve kurumlarla ortak çalışmalar ile desteklerini sürdürdüklerini hatırlatan Nilüfer Çevikel, konusunda uzman isimleri üyeleri ile online toplantılarla bir araya getirip, bilgilendirmeler yaptıklarını kaydetti. Çevikel, “Blockchain Uzmani Turan Almammadov, "Blockchain Teknolojisi ve Kripto Para" Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş “Normalleşme Sürecinde Yeni Vergi Uygulamaları”, Ekonomist Murat Sağman "2021 Yılında Küresel Piyasalarda ve Türkiye’de Beklentiler", Strateji Uzmanı ve Siyaset Bilimci Metehan Demir ise “Türkiye’nin 2021 İç ve Dış Politika Ekseninde Nereye Gidiyor?” başlığı çerçevesinde bilgiler verdi. Tekstil sektöründeki ’sanal gerçeklik’, Ankara Anlaşması ve İngiltere’de iş imkanları ve e-ticaret ve e-ihracat konularını konuştuk" dedi.

Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen’in Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde Danışma Kurulu İsmail Gülle, Demet Sabancı Çetindoğan, Firuz B. Bağlıkaya, Kaan Saltık, Gül Akyürek Balta, SaroBenglian, Dr. Salim Çam gibi isimlerden oluşan Zirve’nin ’Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Ekonominin Yeniden Dizayn Edilmesi’ ana temasıyla gerçekleşen 4. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldığını hatırlatan Nilüfer Çevikel, Bursa’dan katılan tek isim olarak kenti temsil ettiğini ifade etti.

Bu yıl içinde farklı platformlardan ödüller aldıklarını da hatırlatan Çevikel, “Göreve geldiğimiz 2019 yılında Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği tarafından gerçekleştirilen ‘Girişimci Kadınlar Zirvesi 2019’da Başarı Ödülü’nü almıştık. Bu yıl da Ankara’da gerçekleştirilen 13. Yılın EN’leri Zirvesi’nde, İstihdama Katkı Sağlayan En Başarılı Sivil Toplum Örgütü kategorisinde ödüle layık görüldük. Ardından da 4. İstanbul Ekonomi Zirvesi Altın Değerler Ödül Töreni’nde, ‘Yılın En Başarılı STK Kadın Başkanı Ödülü’nü geçmiş dönem devlet bakanı Kürşat Tüzmen’in elinden aldım. Bir yıllık süreçte üçüncü kez ulusalda ödüle layık görülen görülmekten dolayı gururluyuz” dedi.

Önümüzdeki sürecin en önemli konusunun iklim değişikliği olacağını kaydeden Nilüfer Çevikel, "Karbon salımınının engellenmesi ve iklim değişikliği ile mücadele edilebilmesi için tüm kamu kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının sürece uyumlanması için çağrı yapıyoruz. İnovasyona ve iklim değişikliği ile ilgili mücadeleye olağanca gücümüzle ağırlık vermeliyiz" açıklamasında bulundu.

Umutlarımız 2021 yılının ikinci yarısından sonrası için

Çevikel, “Yılın son aylarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ilgili bakanların sivil toplum kuruluşları ile görüşmelere yaparak başlatılan hukuksal ve ekonomik reform haberleri hepimizi heyecanlandırdı. Reformların en kısa sürede hayata geçirilmesini bekliyoruz. Yabancı yatırımcı yatırım yapmak için güven ve istikrar bekliyor. Bu reformların hayata geçmesi ile birlikte Türkiye, tercih edilen ülkelerin başında gelecektir” açıklamasında bulundu.

2021 yılı beklentilerine de yer veren DOSABSİAD Başkanı Çevikel, “Türkiye’de taahhüt edilen ekonomik reformların da hayata geçirilmesi halinde 2021 yılında yüzde 3-4 arasında bir ekonomik büyüme sağlanması ve finansal kırılganlıkların azaltılmasının mümkün olacağını düşünüyorum. Aşının Türkiye’de uygulanmaya başlaması ile birlikte de 2021 yılının ikinci yarısından sonra bir hareketlilik, canlılık yaşanması çok doğal. Umutlarımız 2021 yılının ikinci yarısından sonrası için” dedi.
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