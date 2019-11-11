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Çaykur neden zarar üstüne zarar açıklıyor?

Dünyanın kişi başına en fazla çay tüketilen ülkesi olmamıza rağmen ÇAYKUR, 2018 yılında ve 2019 yılının ilk yarısında zarar etti.

Çaykur neden zarar üstüne zarar açıklıyor?

Dünyanın kişi başına en fazla çay tüketilen ülkesi olmamıza rağmen ÇAYKUR, 2018 yılında ve 2019 yılının ilk yarısında zarar etti.

11 Kasım 2019 Pazartesi 14:04
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Çaykur neden zarar üstüne zarar açıklıyor?

Türkiye dünyada çay üretiminde ilk 5 ülkeden biri.

Çay tüketiminde ise dünyanın zirvesinde. Öyle ki; Türkiye'de bir kişi yılda 3.,5 kg çay tüketiyor. 
Türkiye'nin ardından gelen Afganistan'da bu miktar 2.44 kg,
Libya'da 2.19, 
Katar'da 1.8 kg
İngiltere'de ise 1.7 kg.

Ancak tüm bu üretim ve tüketim oranlarına rağmen çay denildiğinde akıllara ilk gelen şirket ÇAYKUR, üst üste zarar açıklıyor.

İLK 6 AYDA 369 MİLYON LİRA ZARAR

ÇAYKUR; kendi sitesinde açıkladığı verilere göre, 2018 yılında 42 milyon lira kâr beklentisine rağmen 657 milyon 86 bin lira net zarar açıkladı. Bu yılın ilk yarısında ise 369 milyon 447 bin lira zarar etti.

Bu yıl sonuna kadar ÇAYKUR'un zararının, 750 milyon liraya yükselmesi bekleniyor.

ÇAYKUR'UN KÂR-ZARAR TABLOSU

ÇAYKUR üst üste zarar açıklıyor

ÇAY FİYATLARINA İKİ KEZ ZAM YAPILDI

Şirket, geçtiğimiz aylarda ise işçi ve işletme maliyetlerindeki artış nedeniyle iki defa yüzde 15 olmak üzere kuru çay satış fiyatlarına, yüzde 30 zam yaptı.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI DA MİKTARI DA ARTTI

Bununla birlikte ÇAYKUR'un üreticiden aldığı yaş çayın miktarı da ödediği fiyat da artırıldı. 2018 yılında yaş çay alımında fiyat yüzde 16, yaş çay alım miktarı ise yüzde 40 oranında artırılırken; şirket üreticiye ödemeyi hemen yapmak için yüksek faizle borçlandı.

ÇAYKUR üst üste zarar açıklıyor

ÇAYKUR üst üste zarar açıklıyor

ÇAYKUR üst üste zarar açıklıyor

ÇAYKUR üst üste zarar açıklıyor

PEKİ BU TABLONUN SEBEBİ NE?

Çaykur neden zarar ediyor sorusuna verilecek en temel cevap; rekor miktarda yaş çay alımı ve çay alımlarına yapılan ödemelerin yüksek faizlerle borçlanılarak yapılması. İnternet sitesinde yer alan faaliyet raporuna göre ÇAYKUR 2018 yılında önce 650 bin ton olarak programlanan daha sonra 690 bin tona revize edilen alım miktarına rağmen 42 bin 536 ton fazla alım yaptı. Kurumun toplam alım miktarı 732 bin 537 ton oldu. 2017 yılına göre yüzde 39.43 artışa işaret eden bu tutar kurum tarihin en yüksek ikinci alımı. Şirketin aldığı kısa vadeli borç miktarı yaklaşık 500 milyon TL artışla 2 milyar 55 milyon TL'ye çıktı. Geçen yıl faizlerde yaşanan artış nedeniyle kurumun finansman gideri 175 milyon TL'den 349 milyon TL'ye yükseldi. 

Son Güncelleme: 11.11.2019 16:49
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