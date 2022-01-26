banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Trendyol'dan Açıklama!
Trendyol'dan Açıklama!
Memur ve Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Memur ve Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Dünyadaki mars kar altında kaldı
Dünyadaki mars kar altında kaldı
Altında rekor bekleniyor!
Altında rekor bekleniyor!

ÇAYKUR Genel Müdürü Alim: "Yaş çay kilogram alım fiyatında bu yıl en az enflasyon oranında bir artış olur diye düşünüyorum"

Yaş çay fiyatı için bundan önceki yıllarda enflasyon altında bir açıklama yapılmadığını belirten ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yaş çay kilogram alım fiyatında bu yıl en az enflasyon değerinde bir artış olacağını düşündüğünü söyledi.

Ekonomi 26.01.2022, 13:24
ÇAYKUR Genel Müdürü Alim: "Yaş çay kilogram alım fiyatında bu yıl en az enflasyon oranında bir artış olur diye düşünüyorum"

Yaş çay fiyatı için bundan önceki yıllarda enflasyon altında bir açıklama yapılmadığını belirten ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yaş çay kilogram alım fiyatında bu yıl en az enflasyon değerinde bir artış olacağını düşündüğünü söyledi.

53 Gazeteciler Derneği’nin ziyaret eden ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, burada gazetecilerle sohbet ederek soruları yanıtladı. 2022 yılı çay sezonunun diğer yıllara oranla daha iyi geçeğini dile getiren ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, kuru çayın büyük bir bölümünü sattıklarını ve çok az bir kuru çayla yeni sezona girileceğini söyledi. Bu yıl ÇAYKUR’a işçi alımının Mart sonuna kadar tamamlanacağını söyleyen Alim, bu konuda çalışmalara başladıklarını ifade etti.

"100’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdik"

2021 yılının çay üreticisi için iyi bir yıl olduğunu belirten ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "2021 yılında ÇAYKUR 860 bin ton aldık. Bunun karşılığında 157 bin ton kuru çay satışı yaptık. 3 bin ton kuru çay ihracatı yaptık. 100’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Biz bunu yeterli bulmuyoruz. İhracatı artırmalıyız. Depolarımızda şuan 80 bin ton çay var. Bir kaç firma ile görüşmelerimiz var. Bunlarda gerçekleşirse çok az bir kuru çay stoğu ile sezona başlayacağız" dedi.

"Çay tohumu yağı için bir kaç kozmetik firması ile görüştük"

Çay tohumu yağı AR-GE çalışmalarının sonuçlandığını vurgulayan Alim, "Çay tohumu yağı için bir kaç kozmetik firması ile görüştük. Genelde kozmetik alanında kullanılıyor. Çay tohumu yağı Uzak Doğu ülkelerinde yemeklik olarak da kullanılıyor. Amacımız çayın her ürününü değerlendirerek ekonomiye kazandırabilmek. Her geçen farklı farklı ürünler için çalışmalarımız devam ediyor. 2022 yılının üretici ve tüketiciler için önceki yıllardan daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Bu sezonki yaş çay fiyatı zammı hakkında beklentisini dile getiren Alim, "Bu güne kadar sosyal devlet anlamında çayda enflasyonun altında bir fiyat artışı olmadı. Her zaman enflasyon ve üzerinde bir artış yapıldı. 1 puanda olsa üzerinde bir artış yapıldı. Sanırım yine enflasyon değerinde bir zam yapılır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Kar yağışı çayı olumlu etkiliyor"

Karın yağmasının tüm bitkilerde olduğu için çay için de faydalı olduğunu belirten Alim, "Ben bu yıl çayın daha filizli ve kaliteli olacağını düşünüyorum. Kar çay üzerinde ne kadar kalırsa doğallığı o kadar artıyor. Çayda zararlıların olma olasılığı düşüyor. Kar damlama yaptığı için toprağın havalanmasını sağlıyor. Karın bu yıl çay üzerinde fazla kalmasından dolayı verimli bir yıl yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi.

ÇAYKUR’un bu yıl alacağı işçi konusunda açıklamalarda bulunan Alim, "Bu yıl ki alımı Mart ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Önceden alımı yaparak dağılımı gerçekleştirmemiz gerekiyor. İŞKUR’la bu ay sonuna kadar yazışmalarımızı yapacağız. Onlar da ilana çıkacak. Daha sonra noter huzurunda kura ile alımlar gerçekleşecek" diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11