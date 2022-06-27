Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Brothers & Partners dinamik yapısı ve tecrübeli ekipleri ile sanayi, inşaat, bankacılık, enerji ve daha birçok sektöre iş ve sosyal güvenlik alanında, danışmanlık, denetim, bordro ve teşvik hizmeti sunuyor. Artan enflasyon sonucu yılın ikinci yarısı için asgari ücrete zam yapılması beklentisinin gündeme gelmesiyle birlikte Brothers & Partners tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçları yayımlandı.
Brothers & Partners’ın yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre; araştırmaya katılanların %93’ü 2022 yılı ikinci yarısı için çalışanlara ara zam yapılması gerektiğini düşünmektedir. Araştırmaya katılan 1.436 katılımcının %69’ u 2022 yılı temmuz ayından itibaren çalışanlara yapılması muhtemel ara zam oranının %35 üzeri olması gerektiğini, katılımcıların %4’ ü ise ara zam oranının %5-%15 arası olması gerektiğini düşünmektedir. Brothers & Partners tarafından 16 farklı sektörde mülakat yöntemi ile gerçekleştirilen aynı döneme ait ikinci bir araştırmanın sonuçlarına göre ise şirketler 2022 yılının ikinci yarısından itibaren ortalama %30 ara zam yapmayı planlıyor.
En yüksek ara zam sanayi ve lojistikte en düşük artış oranı ise otomotivde bekleniyor. 2022 yılının ikinci yarısında en çok ara zam artışı %40 ile sanayi ve lojistik sektöründe, en az ara zam artışı ise %10 ile otomotiv sektöründe yapılması beklenmektedir.
Yoğun istihdamın gerçekleştiği perakende mağazacılık sektöründe ise tahmini ara zam oranının %29 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.