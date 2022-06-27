Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu

Brothers & Partners’ın yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre; araştırmaya katılanların %93’ü 2022 yılı ikinci yarısı için çalışanlara ara zam yapılması gerektiğini düşünmektedir. Araştırmaya katılan 1.436 katılımcının %69’ u 2022 yılı temmuz ayından itibaren çalışanlara yapılması muhtemel ara zam oranının %35 üzeri olması gerektiğini, katılımcıların %4’ ü ise ara zam oranının %5-%15 arası olması gerektiğini düşünmektedir. Brothers & Partners tarafından 16 farklı sektörde mülakat yöntemi ile gerçekleştirilen aynı döneme ait ikinci bir araştırmanın sonuçlarına göre ise şirketler 2022 yılının ikinci yarısından itibaren ortalama %30 ara zam yapmayı planlıyor.

En yüksek ara zam sanayi ve lojistikte en düşük artış oranı ise otomotivde bekleniyor. 2022 yılının ikinci yarısında en çok ara zam artışı %40 ile sanayi ve lojistik sektöründe, en az ara zam artışı ise %10 ile otomotiv sektöründe yapılması beklenmektedir.

Yoğun istihdamın gerçekleştiği perakende mağazacılık sektöründe ise tahmini ara zam oranının %29 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.