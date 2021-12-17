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'Çağatay İHA' Türk Hava Kurumu teknik envanterine girdi

Coşkunöz Holding yatırımı ile yenilikçi insansız hava aracı üreticisi UAVERA tarafından imal edilen Çağatay VTOL Eğitim İHA'nın, Türk Hava Kurumu Teknik AŞ'ye eğitim amaçlı satışı yapıldı.

Ekonomi 17.12.2021, 18:23
'Çağatay İHA' Türk Hava Kurumu teknik envanterine girdi

ESKİŞEHİR (AA) - Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Kuvvetleri envanterlerinde kullanılan Çağatay VTOL Eğitim İHA, UAVERA ile THK Teknik arasında yapılan sözleşme doğrultusunda gerçekleşen sertifika töreni ile THK Teknik'e teslim edildi. Sözleşme kapsamında İHA için simülasyon sistemi de bulunuyor.

Eskişehir THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan THK Teknik Uçak Bakım AŞ Genel Müdürü Cemal Balıkçı, THK'nin kuruluş amaçlarının Türk gençliğine havacılığı sevdirmek,, Türkiye'de kurulacak yerli havacılık sanayilerine öncülük etmek ve desteklemek olduğunu söyledi.

Bu törende her iki amaca yönelik güzel bir iş gerçekleştirdiklerini ifade eden Balıkçı, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalar ile Türk Hava Kurumu adeta küllerinden yeniden doğuyor. 1930'larda başlayan planör uçuşları bu meydanda Vecihi Hürkuş'un paraşütle atlayarak keşfettiği ve kuruluşunu sağladığı İnönü Havacılık Tesisleri'nde bugünün en gelişmiş hava aracı olan İHA2 aracımızı yerli savunma şirketimiz olan Coşkunöz Holdingden tedarik ederek bugün faaliyetine başlıyoruz. Memleketimize, milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Türk gençliğini İHA pilotu yapmak üzere buraya bekliyoruz. Şu anda üniversitelerimizin havacılık bölümlerinin tamamı bununla ilgileniyor. THK Üniversitesinde bununla ilgili bir bölüm açtık. 60 kişilik kontenjanla İHA pilotajı ve pilot bakımcısı yetiştireceğiz. Diğer üniversitelerimizden de yoğun bir talep var. Çağın gereklerine uygun olarak geliştireceğimiz İHA3 sistemlerini de buraya yerleştirerek Türk gençliğine burada İHA pilotaj kursu vermeye devam edeceğiz."

"Yaklaşık 19 bin fit maksimum irtifa kabiliyeti var"

UAVERA Genel Müdürü Ünver Şahin de havacılık sektörüne ve Türk Hava Kurumuna sağladıkları katkıdan duydukları mutluluğu dile getirdi.

"Teslim edilen Çağatay VTOL Eğitim İHA, THK Teknik bünyesinde SHGM İHA2 pilot sertifikası almak isteyen adayların İHA2 uçuş eğitimlerinde kullanılacak." diyen Şahin, UAVERA'nın, İHA geliştirme ve üretiminin yanında Türkiye'nin İHA2 pilot ihtiyacının karşılanmasına yönelik her türlü desteği vermeye devam edeceğini aktardı.

Çağatay eğitim uçağının test uçuşunu başarıyla tamamladıklarını belirten Şahin, "İnşallah burada yeni yetişecek İHA pilotu gençlerimize katkı vermiş oluruz. Platformun kendisi, uçuş ve yer kontrol sistemi ile iletişim sistemleri tamamen kendi üretimimiz. Uçağın yaklaşık yüzde 95 komponent bazında kendimize ait yerli. Maliyet bazında yüzde 85 yerli bir uçak. Dolayısıyla bu da bizim için bir onur kaynağı. Türkiye'nin ilk dikey iniş ve kalkış uçağı, yaklaşık 19 bin fit maksimum irtifa kabiliyeti var. Operasyon irtifa kabiliyeti 10 bin fit civarında. Uçağın ayrıca iniş ve kalkış yapan farklı bir sistemi bulunmakta. Bunu da Türkiye'de ilk yapan biziz." diye konuştu.

İHA2 sertifikası alacak pilot adayları ve her iki firmanın yetkilileri katıldığı törendes ayrıca, uçuş gösterisiyle Çağatay İHA'yı havada izleme olanağı sunuldu.

Çağatay VTOL Eğitim İHA'nın özellikleri

Özgün tasarıma sahip İHA ve uçuş kontrol sistemleri geliştirme hedefiyle yola çıkan UAVERA'nın Çağatay VTOL Eğitim İnsansız Hava Aracı, kulvarında belirgin özellikleriyle öne çıkıyor.

Piste ihtiyaç duymadan dikey iniş kalkış yapabilen, özgün ve adaptif yazılım ve kontrolcüler ile donatılmış olan İHA'lar zorlu hava koşullarında ve tam otonom görev yapabiliyor. Çağatay VTOL Eğitim İHA'nın, minimum 4 saate kadar havada kalma ve 50 kilometreye kadar olan iletişim menzili bulunuyor.

Bir pilot adayı, iki teknisyenden oluşan 3 kişilik ekip aynı anda eğitim görebiliyor. UAVERA'nın geliştirdiği özgün simülasyon sistemi ise pilot adaylarına gerçek durumları deneyimleme imkanı sağlıyor.

Yapılan sözleşmeyle teslim edilen bir İHA’nın yanı sıra 2022 yılında THK Teknik envanterine yeni Çağatay VTOL İHA’ların girmesi ve iki kurumun ortak eğitimler planlaması da bekleniyor.

#Teknoloji
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