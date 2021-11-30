Büyüme rakamları sonrası dolar 13 TL'yi gördü!

Haftanın ilk önemli verisi olan büyüme rakamlarını karşılayan yurt içi piyasalar, beklentilerin hafif altında gerçekleşen 3. çeyrek büyüme verisine tepki vermedi.

Haftaya yükselişle başlayan ve dün 12,90'ın üzerine kadar tırmanan dolar/TL, gece boyunca 12,75 düzeyinde işlem gördükten sonra bu sabah piyasaların açılışına doğru yeniden yükselişe geçmişti.

Kısa bir süreliğine 12,90'ın üzerini de test eden dolar/TL, 12,.99 ile 13.03 TL ararında oynuyor.

Borsa İstanbul yatay

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 azalışla 1.803 puandan başladı. Açılışın ardından hisse senetleri kayıplaırnı geri aldı .

ALtın fiyatlarında yükseliş devam ediyor

Altın fiyatları, dolardaki değer kaybından destek alarak yükselirken, yatırımcıların Omicron varyantının küresel ekonomiye olabilecek etkisinin değerlendirmeye devam etti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,5 civarı artarak 1,792 dolara yükseldi.