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Büyüme rakamları açıklandı.. Türkiye ekonomisi yüzde 7,6 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 arttı. GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26,6, hizmet faaliyetleri yüzde 18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 11,0, sanayi yüzde 7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,9 ile inşaat sektörü ise yüzde 10,9 azaldı.

Ekonomi 31.08.2022, 10:01 31.08.2022, 10:10
Büyüme rakamları açıklandı.. Türkiye ekonomisi yüzde 7,6 büyüdü
Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, II. Çeyrek: Nisan-Haziran 2022

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