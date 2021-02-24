banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf
Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf
DSÖ'den dikkat çeken haftalık rapor
DSÖ'den dikkat çeken haftalık rapor
Diyanet'ten 81 ile 'kıble uzmanı' ataması!
Diyanet'ten 81 ile 'kıble uzmanı' ataması!
67 mahkum hayatını kaybetti!
67 mahkum hayatını kaybetti!
banner448

Bursa’nın ilk şekercisinin torunundan Kardelen Kültür Evi’ne anlamlı bağış

Bursa’nın ilk şeker imalâtçısı olarak bilinen İsmail Hakkı beyin üçüncü kuşak torunu Mesut Ertürkan, 1910 yılında dedesi Ali Rıza Altınşeker’in Bursa Kapalı Çarşı’daki dükkânı önünde çekilen bir fotoğrafı Kardelen Kültür Evi’ne bağışladı. Bursa’nın ünlü Ulus Pastahanesi’nin kurucusu Rasim Öztat’ın da dükkânın çırağı olarak yer aldığı fotoğraf karesinde, Altınşeker Pastahanesi’nin sahibi Ali Rıza Altınşeker ve çevredeki esnafların hep birlikte poz verdiği görülüyor.

Ekonomi 24.02.2021, 13:33
3
Bursa’nın ilk şekercisinin torunundan Kardelen Kültür Evi’ne anlamlı bağış

Bursa’nın ilk şeker imalâtçısı olarak bilinen İsmail Hakkı beyin üçüncü kuşak torunu Mesut Ertürkan, 1910 yılında dedesi Ali Rıza Altınşeker’in Bursa Kapalı Çarşı’daki dükkânı önünde çekilen bir fotoğrafı Kardelen Kültür Evi’ne bağışladı. Bursa’nın ünlü Ulus Pastahanesi’nin kurucusu Rasim Öztat’ın da dükkânın çırağı olarak yer aldığı fotoğraf karesinde, Altınşeker Pastahanesi’nin sahibi Ali Rıza Altınşeker ve çevredeki esnafların hep birlikte poz verdiği görülüyor.

Tarihî fotoğraf karesini Kardelen Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme’nin Genel Müdürü Mümin Akgün’e hediye eden Mesut Ertürkan, fotoğraf karesinde dönemin eşrafının ve dedesi Ali Rıza Altınşeker’in Bursa Kapalı Çarşı’daki dükkânının önünde poz verdiklerini söyledi. Büyük dedesi İsmail Hakkı beyin Osmanlı döneminde ünlü bir şekerci olduğunu ifade eden Ertürkan, büyük dedesinin aynı zamanda Bursa’nın ilk şeker imalâtçısı olarak bilindiğini ve şekerlerinin Osmanlı sarayı tarafından tercih edildiğini kaydetti.

Dedesi Ali Rıza Altınşeker’in baba mesleğini Bursa Kapalı Çarşı’daki dükkânında devam ettirdiğine vurgu yapan Mesut Ertürkan, ailesinin büyük Kapalı Çarşı yangınına kadar Altışeker Pastahanesi olarak işi devam ettirdiğini söyledi. Ertürkan şöyle konuştu:

“Dedem Ali Rıza Altınşeker, iş yerini 19. yüzyılın sonlarında açmış. Altınşeker Pastahanesi olarak nam yapan bu dükkân 1958 yılındaki büyük Kapalı Çarşı yangında küle dönünce, ailemiz bu işi bırakmış. Bu fotoğraf karesinde dedem ve komşu işyerlerinin sahipleri görülüyor. Karede ayrıca o dönemde dedemin dükkânında çırak olan ve 10 yaşlarında olduğu görülen Ulus Pastahanesi’nin kurucusu Rasim Öztat da var. 1910 veya 1912 yılına ait olan bu fotoğraf karesini, Bursa kestane şekerini Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markası ile dünyanın her köşesine ulaştıran İlka Şekerleme’nin bir müze gibi düzenlediği Kardelen Kültür Evi’ne bağışlıyorum. Fotoğraf karesinin burada bulunmasının Bursa tarihine katkısı olacağını düşündüm.”

Osmanlı döneminde büyük dedem kestane şekeri satılıyordu

Bursa’da kestane şekeri imalâtının Osmanlı devrine dayandığını ifade eden Mesut Ertürkan, daha 13. yüzyılda evlerde imal edilen, Bursa kestane şekerinin zamanla şekerlemeciler tarafından da alınıp satılmaya başladığını anlattı. 19. yüzyılın sonlarında büyük dedesi İsmail Hakkı beyin şekerleme dükkânında kestane şekeri satıldığı aile büyüklerinin anlattığını ifade eden Mesut Ertürkan, satılan kestane şekeri ve diğer şekerlemelerin namının Osmanlı sarayına kadar ulaştığını ve sarayın büyük dedesinin dükkânından alışveriş yaptığını söyledi.

Dedesi Ali Rıza Altınşeker’in baba mesleğini devraldığını anlatan Mesut Ertürkan, bu dükkânda çırak olarak mesleğe başlayan Rasim Öztat’ın da zamanla Bursa’nun ünlü Ulus Pastahanesi’ni kurduğunu kaydetti. Rasim Öztat’ın dedesinin dükkânında imalâtını öğrendiği Bursa kestane şekerini ambalajlayıp bütün ülkeye satmaya başladığını anlatan Mesut Ertürkan, “Ulus Pastahanesi böylece Bursa kestane şekerini ülke çapında sevdirdi. Hatta 1928 yılında Ulus Pastahanesi’nden Atatürk’e kestane şekeri gönderilmiş ve paşa bu ürünü çok beğenmiş. Bugün dedemizin mesleğini sürdüren Bursalı firmaların hepsine müteşekkirim. Ailemiz için çok anlamlı olan bu fotoğrafın Kardelen Kültür Evi’nde sergilenecek olması beni ziyadesiyle memnun edecek” dedi.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün de anlamlı bağışı için meslek büyükleri İsmail Hakkı bey ve oğlu Ali Rıza Altınşeker’in torunu olan Mesut Ertürkan’a teşekkür etti. Fabrika bahçesinde özel bir mimarî ile inşa ettikleri Kardelen Kültür Evi’nde başta kestane şekeri imalârında kullanılan malzemeler ve Bursa’nın yakın geçmişine ait ait fotoğrafları sergilediklerini belirten Akgün, maksatlarının gelecek kuşaklara iz bırakmak olduğunu ifade ederek, “Bu anlamlı fotoğrafı kültür evimizin en nadide köşesinde sergileyeceğiz” dedi.

“Bursa kestane şekerini

dünyaya sevdiriyoruz”

Mümin Akgün, Bursa kestane şekerini dünyanın her köşesinde tanıtmak için mücadele ettiklerini, bunun için farklı ülkelerde katıldıkları fuarlarda ücretsiz kestane şekeri dağıttıklarını anlattı. Mümin Akgün, “Kardelen ve Yaylacık markaları ile Türkiye ve Ortadoğu’da Cardelion markası ile de Avrupa ve Amerika’da satış yapıyoruz. Bursa kestane şekerini Fransa’nın eski Cumhurbaşkanlarından Hollande görevdeyken kendisine ikram ettik ve ürünümüzü çok beğendi. Ünlü tenisçi Maria Sharapova’ya da Bursa kestane şekeri ikram ettik. Katıldığımız yurt dışı fuarlarda binlerce ürünü ziyaretçilere ikram ediyoruz. Bu sayede Bursa kestane şekerini bütün dünyaya tanıtıp sevdirmek için gayret ediyoruz” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. Altınordu 23 41
4. İstanbulspor 22 40
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19