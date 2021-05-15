Bursa çileğinde hasat zamanı

Bursa’nın İnegöl ilçesinin çilek köyü diye nitelendirilen kırsal Kurşunlu Mahallesinde çilek hasadı başladı.

Tarlada kilosu 9 liradan satılan çilek, Türkiye’nin her bölgesinde satışa sunuluyor. Çileğin hasadı 8 ay sürecek. Mahallede oturan vatandaşlar, geçimini çilekten sağlıyor. Çilekler, Ukrayna, Gürcistan, Rusya ve Irak’a ihraç edilecek.

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, çilek hasadının başladığını belirterek, "Bu mahallede 10 bin dekar alanda çilek yetişiyor. Hasat Mayıs ayında başlar Aralık ayına kadar sürer. Yıllık 35 bin ton çilek hasadı yapılmaktadır. Kilosu 9 TL’ye satılıyor. Burada dekarındanm 4 ton çilek hasadı yapılıyor. Yıl boyunca getirisi yaklaşık 300 milyon TL’dir" dedi.

Çilek ihracatı da yapıldığını bildiren Çelik, "Ukrayna, Gürcistan, Rusya ve Irak’a ihraç edeceğiz. Pazar sorunumuz yok. Bölgemiz tarım açısından rahata ve huzura kavuşmuştur. Bizim çileğimizin aroması tadı çok güzel. Talep çok fazla. Buranın çiftçileri çok şanslı. Bu mahallede bulunan fabrikalarda çalışıyorlar ve aynı zamanda hemen hemen herkes burada çilek üretiyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Ünal Zengin, "Kurşunlu mahallemizde ilk hasadımıza başladık. Bugün ki fiyatlarımız kilosu 8 ila 9 TL arasında. Türkiye geneline çilek gönderiyoruz. Bir kaç ülkeye ihraç ediyoruz. Kurşunlu çileğimizin diğer illerdeki çileklerden farkı, şekli, raf ömrü, aroması ve 8 ay süren hasadıyla ön plandadır. Mayıs ayında başlayan hasadımız, Aralık ayına kadar devam etmektedir. Çoluk çocuk tarlalardayız. Mahallemizde ikamet edenlerin yüzde 98 geçim kaynağı çilektir. Çilek bizim sembolümüz. Mahallemiz Türkiye de çilek köyü olarak anılmaktadır" dedi.