Burkay: “Yüksek faiz, üretim ve yatırımın önündeki en büyük engel”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yüksek faizlerin üretim ve yatırımın önünde bekleyen en büyük engel olduğuna dikkat çekti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 2021 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Başkan İbrahim Burkay, koronavirüs salgınının başta sağlık ve ekonomi olmak üzere birçok alanda ağır tahribatlara sebebiyet verirken, iş yapma modellerinde köklü değişiklikler oluşturduğunu söyledi. Bursa iş dünyası olarak gerek dijital ekonomiye dönük gerekse de teknolojik dönüşümüne yönelik projeleri, 8 yıl önce BTSO meclisinin destekleri ve kent dinamiklerinin ortak aklını harekete geçirerek başlattıklarını ifade eden Başkan Burkay, “Türkiye’nin yüksek teknolojili ilk organize sanayi bölgesi TEKNOSAB Bursa’dan yükseliyor. Avrupa’nın en kapsamlı uzay, havacılık ve eğitim merkezi GUHEM, ülkemizin uzay ve havacılık vizyonunun yansıması olarak Bursa’da hizmet veriyor. Yeni nesil Ar-Ge ve mükemmeliyet merkezlerini bünyesinde barındıran BUTEKOM, farklı sektörlerimiz için uluslararası standartlarda 220’nin üzerinde test hizmetiyle Bursa ekonomisinin katma değerli üretim hedeflerine katkı sağlıyor.” dedi.

BTSO olarak 40’ı aşan örnek projeyle günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir vizyonla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Burkay, “Günümüzde tercihten öte zorunluluk haline gelen dijitalleşme konusunda da harekete geçen öncü kurumlar arasındaki yerimizi aldık. Kurallara uyan değil, kural koyan Bursa hedefimizle yeni yılda da mevcut projelerimizle birlikte dijitalleşme, elektronik ticaret, sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleri ile nano teknoloji, mükemmeliyet merkezi gibi yenilikçi çalışmalarımızla Bursa’mıza değer katmaya devam edeceğiz. Gelişime açık yazılımıyla üç boyutlu sanal fuarlar, haftanın 7 günü ve 24 boyunca açık sanal showroomlar ve e-ticaret ile entegre yapısıyla firmalarımıza ihracat yolculuklarında destek sunan Smartexpo’nun da Bursa iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

BTSO olarak sektörlerin meselelerini tek tek değerlendirdiklerini ve üyelerin taleplerinin takipçisi olduklarını kaydeden Başkan Burkay, “TOBB ve ekonomi yönetimine sunduğumuz raporlarla birlikte üyelerimizin taleplerini üst düzey temaslarla aktarmaya devam ediyoruz. Salgının ülkemizde tespit edildiği ilk günden bu yana olduğu gibi bundan sonraki süreçte de özel sektörümüzün sıkıntılarını ve çözüm önerilerimizi TOBB, ekonomi kurmaylarımız ve hükümetimizle paylaşmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yüksek faiz yorumu

“Yüksek faiz ortamı, üretim ve yatırımın önünde en büyük engel olarak durmaya devam ediyor.” diyen Başkan Burkay, reel sektörünün en önemli beklentisinin tek haneli enflasyon ve düşük faizle yatırım iklimine ilişkin koşullar olduğunu vurguladı. Özel bankaların elini taşın altına koyarak yüksek karlılık yerine üretime ve istihdama destek vermelerini beklediklerini ifade eden Başkan Burkay, şöyle konuştu: “Dünyada tedarik zincirinin hızla değiştiği ve yeni dengelerin kurulduğu bir dönemde üretim ekonomisinin ön planda olduğu, fiyat istikrarının ve faiz oranlarının yatırım iklimini güçlendirmesiyle yeniden hedeflerimize odaklanacağımıza inanıyorum. Girişimci gücümüzü geliştirmeye, nitelikli insan kaynağımıza yatırım yapmaya, firmalarımızı uluslararası pazarlara açmaya ve Bursa’mızı yüksek teknolojili üretimin merkezi olarak konumlandırmaya devam edeceğiz.”

Lokanta, restoran, pastane gibi işletmelerin hızlı bir şekilde toparlanmalarına imkân sağlanması adına HES kodu sorgulaması yapılmak şartıyla yeme-içme faaliyetlerine yeniden izin verilmesinin faydalı olacağına inandıklarını ifade eden Başkan Burkay, “Bu konudaki taleplerimizi de Hizmet ve Ticaret Konseyimizin çalışmaları doğrultusunda kamuoyuyla paylaştık. Covid-19 nedeniyle faaliyetleri duran bazı işletmelerimizin vergileri ertelendi. Başta lokantalar ve restoranlar olmak üzere faaliyetleri kısıtlanan tüm işletmelerimizin bu kapsama dahil edilmesini bekliyoruz. Sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkileyen bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte reel sektörümüze sunulan destekler kritik önem taşıyor. Yeni yılda en önemli beklentimiz, içinde bulunduğumuz zorlukları aşarak, sağlık ve güvenle iş ve yatırım ortamının daha cazip hale getirilmesidir. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demokrasi, hukuk ve ekonomi alanında yürütülen reform çalışmaları motivasyonumuzu artırmaktadır.” dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, mart ayında başlayan koronavirüs salgınının bütün sektörleri ciddi anlamda etkilediğini belirterek, “Ekonomide bu yılı şekillendirecek en önemli unsur virüse karşı hazırlanan aşılar olacak. Önümüzdeki aylarda ülkemizde ve tüm dünyada aşının yaygınlaşmasıyla küresel ekonominin toparlanmasını, yurt içinde de üretim ve ticaretin daha kolay ve güvenli hale gelmesini ümit ediyoruz. Yeni yılın ülkemize, dünyaya ve iş dünyamıza refah, bereket ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.