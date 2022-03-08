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Bu da "iyi zam" haberi! Bayram ikramiyeleri zamlandı!
Önümüzdeki Ramazan Bayramı’nın maaş ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara yatırılacak. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda, emekli bayram ikramiyesi, 1100 lira olarak hesaplara geçmişti. Peki bu yıl bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı. Kim ne kadar ikramiye alacak?
Ekonomi 08.03.2022, 16:40
Kulislerde konuşulanlara göre, yılsonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496,88 TL miktarında ödenebilir.
Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993,76 TL'ye çıkmasını sağlayabilir.
PEKİ KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.