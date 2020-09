BTK Kripto Para Araştırma Raporu'nu Yayınladı

On Birinci Kalkınma Planı’nda blockchain tabanlı dijital merkez bankası parasının uygulamaya konacağının açıklanmasının ardından dijital para alanında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dijital para ekibinde çalışacak yeni takım arkadaşları aradığını belirten bir ilan çıkarken son olarak da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kripto para araştırma raporunu yayınladı. Raporda kripto paraların teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmesi ile öneminin giderek artığı ve her geçen gün daha fazla kişi tarafından geçerli bir ödeme aracı olarak kabul edildiği vurgulandı. İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş. CEO'su Yahya Tuğyan Erdem, BTK kripto para araştırma raporunu değerlendirdi. Erdem, “BTK kripto para araştırma raporu hem dijital para hem de kripto paraları detaylıca ele alan, kripto paraların teknolojisinin anlatıldığı, kripto paranın dünyada ve Türkiye’deki durumunu değerlendiren oldukça kapsamlı ve başarılı bir çalışma olmuş. Raporu, On Birinci Kalkınma Planı’nda sinyali verilen dijital para çalışmalarının devamı niteliğinde görüyoruz. Tüm bu çalışmaların sektörün regülasyonlar ile yasal zemine kavuşması yolunda atılmış önemli adımlar olduğunu düşünüyoruz. Raporda vurgulandığı üzere olası bir regülasyonun, sektörü daha da büyüteceğine inanıyoruz” dedi.

“Her adımda destek olmaya hazırız”

Erdem, “Bugün geldiğimiz noktada dünyadaki tüm önemli borsaların Türkiye’ye yerleşmeye çalıştığını görüyoruz. Türkiye’nin ilk milli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan FinTek firması olarak Türkiye’nin dünyada daha fazla söz sahibi olması için proaktif olunması gerektiğine inanıyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğu alarak sektörün öncü teknoloji şirketleri ile birlikte yapılacak tüm çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile her türlü bilgi ve donanımı paylaşmaya, atılacak her adımda destek olmaya hazırız” diye konuştu.